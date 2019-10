“Virtual dementia tour”, esperienze per per comprendere la demenza

L’Associazione InsiemeAte ONLUS di San Paolo D’Argon organizza il VIRTUAL DEMENTIA TOUR®.

Il VDT® è un metodo originale, innovativo e scientificamente provato per generare una maggiore comprensione del tema della demenza.

Il percorso esperienziale del VDT® è stato creato dalla specialista in geriatria P.K. Beville M.S., fondatrice di Second Wind Dreams®, un’organizzazione statunitense internazionale no profit, con sede a Roswell (Georgia).

IN ITALIA, LA DIFFUSIONE DEL VDT® È AFFIDATA IN ESCLUSIVA E PER LA PRIMA VOLTA ALL’ASSOCIAZIONE INSIEMEATE ONLUS.

Durante l’esperienza del VDT®, istruttori formati (trained facilitators) guidano i partecipanti, equipaggiati con dispositivi brevettati che alterano i loro sensi, mentre cercano di compiere comuni mansioni quotidiane.

Il VDT® permette ai caregiver di sperimentare in prima persona le difficoltà fisiche e mentali che le persone con demenza devono affrontare durante la giornata e di usare a loro volta questa esperienza per fornire una migliore assistenza centrata sulla persona (Person-Centred-Care).

QUANDO*:

sabato 19 ottobre 2019

sabato 23 novembre 2019

sabato 14 dicembre 2019

ORARIO:

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

*È possibile partecipare al VDT® scegliendo la data di interesse fra quelle rese disponibili.

Per coloro che fossero interessati si prega di contattarci al numero 840 000 640 oppure tramite mail all’indirizzo “info@insieme-a-te.it”, il prima possibile essendo un corso col numero di posti limitato. Grazie per la collaborazione

Per maggiori informazioni circa il VIRTUAL DEMENTIA TOUR® è possibile visitare il nostro sito internet: http://www.insieme-a-te.it/virtual-dementia-tour/