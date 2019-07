Vipers, fuochi e… torna “Malpaga Folk & Metal fest”

Dal 26 luglio al 4 agosto al castello di Malpaga (Cavernago) l’appuntamento è con “Malpaga Folk & Metal fest”.

Il programma prevede:

– lunedì 29 Andy Vox – Tributo a Vasco Rossi;

– martedì 30 Jolly Roger – Pink Floyd Tribute;

– mercoledì 31 Malpaga motor night, Sick Brain e pole dance;

– giovedì 1° agosto Vipers – Tributo ai Queen;

– venerdì 2 agosto The Rampled – Irish folk band; e Gens O’ys danze irlandesi;

– sabato 3 Woodstock generation, Jolly Roger and The Stone garden.

– domenica 4 Iron Mais – rock agricolo; Gaizer – musica da spiaggia.

Domenica 4 alle 12 pranzo con Il Morot; la sera fuochi d’artificio.