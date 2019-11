“Villaggio di Natale” a Scanzorosciate

A Scanzorosciate torna anche quest’anno il “Villaggio di Natale”. Si comincerà a respirare la magia delle festività domenica 1, 8 e 15 dicembre con i mercatini.

Una quarantina di espositori proporranno i loro articoli natalizi, ma non solo, nel Paese del Moscato, saranno ben rappresentate anche le eccellenze enogastronomiche locali, con diversi espositori di Vini, Formaggi, Miele e olio a KM0.

Non mancheranno tanto divertimento per grandi e piccini, musica, esibizioni live, passeggiate a cavallo per tutti i bambini e la presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza della chiesa.