“Villaggio di Natale” a Colere

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Colere torna il villaggio di Natale. Due giorni per respirare la magia del Natale in un piccolo angolo di mondo, ai piedi della Presolana.

Mercatini dell’artigianato e prodotti tipici saranno i protagonisti di questa manifestazione insieme al Nido delle Sorprese presente da sabato 7 dicembre: mercatini organizzati dall’Asilo di Colere dove si potranno trovare preparati per biscotti, dolci, risotti, in semplici ma eleganti barattoli da regalare e tante altre idee regalo.

A fare da cornice a tutto questo, nel giorno 7 dicembre, ci saranno tè, vin brulè e frittelle.

Nel pomeriggio appuntamento per tutti i bambini alle 14.30 in Pro Loco per un divertente laboratorio e merenda in compagnia.