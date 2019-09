A Villa di Serio incontro con Stefania Bertola

Sabato 24 febbraio alle 18 alla biblioteca di Villa di Serio si terrà un incontro con l’autrice Stefania Bertola.

L’iniziativa rientra nel programma del festival letterario “Presente prossimo”.

Stefania Bertola è traduttrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica e di numerosi libri. I suoi romanzi coniugando ironia, sentimento e senso del surreale hanno scalato le classifiche dei best seller in Italia. Ha esordito con Luna di Luxor (Longanesi, 1989). I suoi romanzi, spesso ambientati nella sua città natale, Torino, coniugano sentimento, umorismo e senso del surreale con risultati che possono ricordare la letteratura anglosassone chick-lit per il tono leggero e divertente, anche se i temi si discostano decisamente dai canoni di quel genere. Altri suoi romanzi sono: Se mi lasci fa male (Sperling & Kupfer, 1997; riedito nel 2007 da Salani e nel 2009 da Tea), Ne parliamo a cena (Salani, 1999), A neve ferma (Salani, 2002), Aspirapolvere di stelle (Salani, 2002), Biscotti e sospetti (Salani, 2004), La soavissima discordia dell’amore (Salani, 2009), Il primo miracolo di George Harrison (Einaudi, 2010), Romanzo rosa (Einaudi, 2012), Ragazze mancine (Einaudi, 2013). Feltrinelli ha pubblicato Solo Flora (2016), il suo primo libro per ragazzi e Vampiri contro Amet (2016). Nel 2017 ha pubblicato Ragione & Sentimento (Einaudi).