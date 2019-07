A Valbondione lunedì’ 31 dicembre si terrà “In calesse per le vie del paese”. Un’occasione per fare un viaggio nel passato: visita del borgo in calesse trainato da cavalli, con un percorso per le vie delle contrade.

Appuntamento dalle 15 alle 18 con partenza dal Palazzetto dello sport. Bambini fino a 10 anni gratuito, ragazzi e adulti 5 euro.