“Una tata quasi… perfetta!”, al Filodrammatici rivive la magia di Mary Poppins

Sabato 11 gennaio alle 21 al teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena il musical “Una tata quasi… perfetta!”, con “I Ragazzi di Gigi” dell’Oratorio Don Bosco di Arzago d’Adda.

Lo spettacolo è la riproposizione del famoso film musicale “Mary Poppins” tratto dalla Walt Disney.

Mary Poppins è la tata più celebre del mondo, che giunge a Londra in aiuto della famiglia Banks, i cui figli (Jane e Michael) sono irrequieti e incontrollabili: hanno bisogno che qualcuno si prenda cura di loro. Mr. Banks è troppo impegnato col proprio lavoro in banca e delega tutto alla moglie Winnifread, la quale, abbandonata la sua promettente carriera da attrice, si trova in bilico tra l’amore di una madre e il rigore che il marito impone in casa.

Accompagnata dal suo amico Bert, Mary Poppins farà vivere ai ragazzi tante magiche avventure, i cui insegnamenti li faranno crescere affettivamente e mentalmente.

La presenza della Tata farà bene però a tutta la famiglia, che riscoprirà il valore dell’unità e della condivisione, perché “Tutto può accadere se ci credi!”.