Una domenica, due appuntamenti d’arte e storia sul lago d’Iseo

Le visite guidate in territorio bresciano promosse da Oltre il Tondino, domenica 26 si spostano nello scenario del Lago d’Iseo con due itinerari dedicati a due capolavori dell’arte davvero unici.

La mattina, dalle ore 10, protagonista sarà l’area sacra della Pieve di Sant’Andrea a Iseo che si nasconde timidamente agli itinerari più battuti del centro storico nella zona settentrionale del paese.

Nell’area si respira l’ atmosfera delle chiese romaniche e si svela così ai viaggiatori curiosi un luogo appartato che evoca suggestioni antiche.

Una visita guidata che è un viaggio dal medioevo fantastico, dove la pieve si svela come un vero capolavoro del romanico, in cui si recupera la storia delle origini di Iseo attorno al suo primo centro sacro, fino all’ottocento con le nuove decorazioni all’interno della pieve che parlano con i nomi di Vantini e Hayez.

Ma il cuore della visita è l’affresco della danza macabra rinvenuto nella chiesa di San Silvestro che ci aiuta ad esplorare un mondo passato in cui la morte, tragica e ironica, diventa la signora che tutti porta via in una danza che non risparmia proprio nessuno, nemmeno il Papa o l’Imperatore.

Il pomeriggio poi alle ore 15 ci incontreremo a Pisogne, porta d’accesso alla Val Camonica, antico crocevia di merci, mercanti, artisti, pellegrini e briganti.

Noi come antichi viandanti andremo dritti alla chiesa di Santa Maria della Neve, la Cappella Sistina dei Poveri, cuore vitale e artistico della comunità: da una parte l’antica via Valeriana, la sola strada che portava a valle o ai valichi, una di quelle vie di quel ferro così prezioso per l’economia.

Entreremo nei misteri dell’arte di Romanino, che proprio a Pisogne realizzerà il un suo capolavoro artistico, guardando dritto negli occhi i boni homines negli affreschi del grande artista del rinascimento bresciano.

Una visita guidata che è Arte e racconto di Vita che solo in un luogo di valico e di frontiera, quindi di scambio, com’era Pisogne un tempo, poteva prendere forma.

Durante tutte le visite guidate si seguiranno le disposizioni di sicurezza così come da ordinanza della Regione Lombardia.

Le visite guidate prevedono un contributo per la partecipazione e la prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazione: 348.3831984 – info@oltreiltondino.it – www.oltreiltondino.it