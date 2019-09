“Per un nuovo modello di economia e di sviluppo”, percorso formativo delle Acli

Le Acli provinciali di Bergamo propongono per il secondo anno consecutivo un percorso sull’economia e sul modello di sviluppo per capire in modo serio e rigoroso le trasformazioni in atto a livello globale.

Il corso, rivolto in particolare a giovani adulti e che si svolgerà da settembre a novembre, si propone di mettere in discussione l’attuale modello economico, che si fonda sostanzialmente su livelli di sviluppo non più possibili né sostenibili.

All’interno del percorso la questione verrà affrontata da diversi relatori di rilievo nazionale che proveranno ad incrociare diversi sguardi (etico, politico, antropologico, spirituale, ambientale, politico, generazionale…) per aiutare nella comprensione di quanto sta accadendo.

Ad ogni incontro verrà presentata una prassi virtuosa del territorio provinciale e saranno previsti anche momenti di confronto tra i partecipanti. Lunedì 26 novembre, a fine percorso, è previsto un seminario di approfondimento sulle ricadute locali, anche problematiche, generate dall’attuale modello economico.

Programma

Lunedì 10 settembre

Paolo Foglizzo, redattore aggiornamenti sociali

L’enciclica «Laudato Si» come occasione per ripensare l’economia

Lunedì 24 settembre

Mauro Magatti, sociologo

La questione del limite e l’approccio liberista



Lunedì 8 ottobre

Silvano Petrosino, filosofo

La questione antropologica: l’uomo come cercatore di senso



Lunedì 22 ottobre

Alberto Bonacina, ecologista

La questione del limite ambientale e lo sviluppo economico

Lunedì 5 novembre

Stefano Laffi, ricercatore

La consegna generazionale

Lunedì 19 novembre

Leonardo Becchetti, economista

Il voto con il portafoglio

Lunedì 26 novembre

Seminario pubblico sulle ricadute territoriali

All’interno di ogni incontro verrà presentata un’esperienza virtuosa del territorio provinciale.

Per visualizzare la locandina clicca qui.

Tutti gli appuntamenti seguiranno il seguente orario:

ore 18.15-19: relazione

ore 19-20: lavoro di gruppo

ore 20-20.30: pausa cena

ore 20.30-21.30: lavoro di gruppo

ore 21.30-22.30: confronto con il relatore

Gli incontri si terranno nella sede di via San Bernardino 59 a Bergamo.

Costi

Adulti dai 30 ai 50 anni: 50 euro

Soci Acli: 40 euro

Under 30: 30 euro

Iscrizione obbligatoria:

aclibergamo@gmail.com