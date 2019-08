Ultimo weekend della sagra in campagna di Mornico al Serio

Ultimo weekend della tradizionale “Sagra in campagna” di Mornico al Serio in località Fornace, l’iniziativa che ha animato i fine settimana mornicesi del 18-21 e 25-28 luglio scorsi con cucina casereccia, presentazioni e degustazioni di prodotti tipici, gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli, musica e tribute band ogni sera.

Un ambiente suggestivo in cui mondo contadino, tradizioni popolari echeggiano nell’aria: sono sufficienti pochi attimi per fare un salto nel passato e convincersi di essere nell’Albero degli Zoccoli, il capolavoro di Ermanno Olmi ambientato proprio nella campagna della Bassa.

È l’intrattenimento musicale a tenere la mente ben salda alla modernità: si inizia giovedì 1° agosto alle 21 con dimostrazione e lezione di balli country a cura di Letizia e i Gipsy Country per poi proseguire, l’indomani alla stessa ora, con gli Ottocento, tribute band di Fabrizio De André.

Sabato 3 agosto si inizia alle 20.15 con una lezione-dimostrazione sull’importanza dell’educazione nella relazione cane-padrone, a cura di TBK di Seriate, allevamento e scuola cinofila. Ma il momento tanto atteso ha inizio alle 21 quando, dopo l’apertura del cantautore genovese Fabio Odone, si esibirà in un concerto gratuito Danilo Kakuen Sacco, per 18 anni cantante de I Nomadi e dal 2011 voce solista con 3 album all’attivo (Un altro me, 2012; Minoranza rumorosa, 2014; Gardè, 2018). L’ex front-man dei Nomadi propone una scaletta che ripercorre brani di cantautori quali Francesco Guccini, Fabrizio De André, Massimo Bubola, fino ai grandi successi dei Nomadi e brani dai suoi album da solista. Il concerto di Danilo Kakuen Sacco porterà nella bergamasca seguaci da tutta Italia, trattandosi del primo raduno del fans club ufficiale.

Si chiude l’edizione 2019 della Sagra domenica 4 agosto con Boomerang, tribute band dei Pooh. La cucina è aperta dalle ore 19.

La Sagra in Campagna, realizzata anche grazie alla famiglia Biasca che mette a disposizione lo spazio, è patrocinata dal Comune di Mornico al Serio.

Per informazioni: pagina Facebook “Sagra in Campagna di Mornico al Serio”.