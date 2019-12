Ultimo sabato dell’anno con il Mercato della Terra

Anche sabato 28 dicembre, in centro a Bergamo sul Sentierone in piazza Matteotti, accanto alla grande ruota panoramica, ci sarà la possibilità di acquistare prodotti di qualità, sani e genuini, sia per il cenone di fine anno e le prossime festività, ma anche e soprattutto per la nostra alimentazione quotidiana. Come ogni secondo e quarto sabato del mese, la mattina, dalle 9 alle 14, torna regolarmente il Mercato della Terra di Slow Food con 20 produttori di tutte le tipologie merceologiche: frutta e verdura di stagione, pane, olio, miele, uova, formaggi caprini e vaccini, salumi, pollo, vino, birra, marmellate e confetture e molto altro.

Presente come sempre anche il banchetto delle condotte di Slow Food, fornito di una varietà di libri e pubblicazioni, per una cultura del cibo sostenibile. Al di là delle occasioni di festa, un’associazione come Slow Food da oltre 30 anni lavora quotidianamente per sostenere un’economia e un’agricoltura diversa, un cibo vero che provenga da territori e da lavorazioni compatibili con la sostenibilità ambientale, un’alimentazione fatta di prodotti all’insegna della biodiversità e stagionalità, un’economia di relazione che metta in diretto contatto produttori e consumatori, e che abbia come presupposti una gestione familiare dell’attività e un’attenzione anche all’equo compenso di chi lavoro, coltiva, alleva e trasforma.

Tutto questo non è fuori dalla nostra portata, ma è un cambiamento che nasce dalle singole abitudini di ogni giorno, mangiare è un atto tanto frequente e scontato quanto rivoluzionario se agito consapevolmente.

Prossime date:

11 gennaio 2020

25 gennaio 2020

8 febbraio 2020

22 febbraio 2020

14 marzo 2020

28 marzo 2020