Da venerdì 26 a domenica 28 luglio a Martinengo si terrà “Uk Dave”, festa in memoria di Davide Vittori, il ricavato andrà in beneficenza. Sarà attivo servizio cucina nostrana e non mancheranno musica live, torneo di calcetto, tombolate, aperitivo domenicale.

Il programma prevede:

– venerdì 26 Cara calma + Irmaride;

– sabato 27 Moostroo + Pau Amma;

– domenica 28 Rainbowjam.