“Tutti a cavallo”, week-end equestre a Le Due Torri

Circe, Cesira, Aurora e Naturelle aspettano grandi e piccini al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, il prossimo fine settimana. Questi nomi così simpatici e accattivanti appartengono a un pony, a due cavalline e ad un’asina, animali docilissimi e abituati al contatto con le persone, che introdurranno tutti coloro che lo vorranno al magico mondo dei cavalli.

Nel pomeriggio di sabato 28 aprile e durante tutta la giornata di domenica 29, nel parcheggio dello shopping center verrà allestita un’area dove questi animali, insieme ai loro esperti accompagnatori, saranno a disposizione gratuitamente dei bambini che vorranno provare a cavalcarli e degli adulti interessati sia ad avere un approccio all’equitazione che a sperimentare una nuova pratica: la horse gym.

“Si tratta in sostanza di una ginnastica in sella – spiega Stefania Voroni, della scuderia Ferrari di Treviolo -. Seguendo le indicazioni dell’istruttore, vengono fatti dei movimenti mentre si è in groppa al cavallo che sono dei veri e propri esercizi fisici. D’altra parte l’equitazione, insieme al nuoto, sono considerati degli sport molto completi perché coinvolgono tutti i muscoli del corpo”.

Così ad esempio stare in sella e piegarsi per accarezzare il collo del cavallo è un buon esercizio per distendere la schiena, oppure ruotare per accarezzargli la groppa implica una torsione del busto con relativo beneficio per la zona lombare e la colonna vertebrale.

Ma quasi sicuramente saranno i bambini i più entusiasti di questa bella iniziativa promossa da “Le Due Torri”. Per loro ci sarà il battesimo della sella, ovvero potranno montare un cavallo per la prima volta in totale sicurezza, accompagnati da professionisti del settore che li aiuteranno ad avere il giusto approccio, a conoscere l’animale, ad imparare ad interagire con lui.

Questa infatti è la filosofia che sta dietro la scuderia Ferrari. “Noi lavoriamo con i cavalli da molti anni, ci occupiamo di allevamento, addestramento e scuola – spiega Stefania -. Ciò che riteniamo molto importante è il contatto tra l’uomo e il cavallo, la relazione che si viene a creare tra i due. Ogni animale, come ogni persona, ha il suo carattere. I cavalli non sono delle macchine, il rapporto con chi lo approccia è fondamentale”.

Un’occasione da non perdere quindi, per tutti i neofiti dell’equitazione. Presentandosi all’area recintata, verrà fornito un kap, il classico caschetto protettivo, ed un corpetto e a quel punto basterà seguire le indicazioni e i consigli degli istruttori per imparare a montare in sella e a far muovere il cavallo. Un ottimo modo per capire se l’equitazione può essere lo sport adatto ai propri gusti, che vale la pena di essere approfondito, oppure potrà essere semplicemente una bella esperienza da vivere al momento.

Il direttore de “Le Due Torri”, Roberto Speri, sempre a caccia di nuove proposte per i clienti del centro, ha dichiarato: “Questa iniziativa vuole rappresentare un’opportunità per i nostri clienti che si approcciano per la prima volta al cavallo. Mettendo a disposizione gratuitamente dei professionisti come gli istruttori della scuderia Ferrari con i loro animali perfettamente addestrati, contiamo di far cosa gradita soprattutto ai bambini ma anche agli adulti che vogliono mettersi in gioco e trascorrere del tempo divertendosi. Dopotutto “Le Due Torri” è un centro animal friendly”.