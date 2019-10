“Tutorial 2”, percorsi fotografici a Quarenghicinquanta

Dall’11 al 13 ottobre alla galleria fotografica Quarenghicinquanta, a Bergamo in via Quarenghi 50, si terrà l’ultima fase di “Tutorial 2”, iniziato il 18 maggio, a cura di Ottavia Castellina (fotografa) e Laura Manione storica della fotografia), in collaborazione con Quarenghicinquanta Photogallery di Bergamo, specializzata in progetti di cultura fotografica.

Tutorial è un percorso di cinque mesi strutturato in diverse fasi di lavoro. I partecipanti sono stati guidati passo a passo alla creazione di un progetto fotografico autoriale, dal suo concepimento, all’editing e alla stampa, fino alla presentazione finale all’interno di una mostra collettiva in una galleria dedicata alla fotografia contemporanea.

Ed ora è venuto il momento della mostra che vede curatrici e partecipanti nel lavoro di allestimento, di presentazione di ogni progetto fotografico e di orientamento per la promozione specifica di ogni singolo lavoro presso gallerie, festival di fotografia e altre realtà del settore.

I lavori esposti sono di Francesca Artoni, Monica Benassi, Giusi Bonomo, Luca Fogato, Silvio Guala, Gabriella Martino, Bruno Morzullo, Andrea Moretti, Paolo Nava, Gianni Rossi, Iside Vecoli.

La mostra rappresenta un momento importante anche per l’incontro con il pubblico.

L’inaugurazione si terrà venerdì 11 ottobre alle 18,30.

Gli orari di apertura sono: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.