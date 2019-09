A Treviglio incontro per i quarant’anni de “L’albero degli zoccoli”

Correva l’anno 1978 quando una giuria, presieduta dal regista americano Alan Pakula, conferì la Palma d’oro del festival di Cannes a “L’albero degli zoccoli”. Un capolavoro questo film destinato a ritrarre una civiltà, quella contadina, sull’orlo dell’estinzione e che quest’anno, in occasione del 40esimo anniversario, si appresta ad essere “riscoperta”.

A tal proposito, sabato 24 febbraio dalle 10 alle 12 al Teatro Nuovo di Treviglio, si terrà l’evento inaugurale del ciclo di incontri (7 incontri per 7 tematiche) sul L’Albero degli Zoccoli che si svolgeranno, per tutto il 2018, nei vari comuni della pianura Bergamasca aderenti all’iniziativa.

Tra gli ospiti saranno presenti la regista Federica Ravera, che presenterà parti di un docufilm in corso di realizzazione, il segretario di produzione Enrico Leoni, il presidente della Provincia di Bergamo Matteo Rossi (nel tavolo tecnico per le celebrazioni), il sindaco di Treviglio Juri Imeri e altri ancora.

La mattinata sarà introdotta dalla relazione di Raffaele De Berti, professore associato all’Università degli Studi di Milano dove insegna Storia e critica del cinema e Cinematografia documentaria, volto a inquadrare la figura di Ermanno Olmi e il film L’albero degli zoccoli all’interno del contesto nazionale e internazionale del storia del cinema.

A moderare i relatori ci sarà il direttore di Orobie, Paolo Confalonieri, mentre a tutti i relatori sarà chiesto di commentare piccoli spezzoni di film che verranno mandati in visione all’auditorium.

Per avere ulteriori informazioni clicca qui.