A Trescore festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca

Da sabato 1 a domenica 9 settembre a Trescore Balneario si terrà la festa dell’uva e dell’agricoltura bergamasca. L’appuntamento è in piazza Cavour con nove giorni all’insegna della convivialità, della musica e divertimento.

Tutte le sere a partire dalle 19 sarà attivo servizio bar e ristoro, con buona cucina, piatti della tradizione e pizzeria. Inoltre, non mancheranno tante opportunità per apprezzare vini e prodotti tipici bergamaschi, con bancarelle, degustazioni e percorsi turistici.

Tra le iniziative in cartellone è sempre molto attesa la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici che si svolgerà domenica 9 settembre alle 15 e sarà seguita dalle premiazioni alle 17.30.

La festa, giunta alla 62esima edizione, è organizzata da Pro Loco Trescore Balneario e Infopoint Val Cavallina con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo.

Ecco il programma.

Sabato 1° settembre

– Alle 9.45 percorso turistico con degustazione “Colori e profumi della Valpredina”, per prenotarsi contattare il comitato turistico inValcavallina telefonando al numero 3899174893 oppure inviando un’e-mail a info@invalcavallina.it.

– Dalle 14 alle 23 bancarelle lungo via Locatelli.

– Dalle 17 alle 23 “LoCalice #cantineinpiazza”, degustazione di vini e prodotti tipici

bergamaschi in collaborazione con i produttori locali, lungo via Locatelli.

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 21 concerto dei Mahonia.

Domenica 2 settembre

– Al mattino anche quest’anno verrà riproposta “Tra i vigneti della Val Cavallina”, una camminata organizzata in collaborazione con il Cai Trescore Valcavallina. Il percorso di circa 12 km porterà i partecipanti alla scoperta dei paesaggi collinari coltivati a vigneto della Val Cavallina. È possibile iscriversi entro sabato 1° settembre. Si ricorda che il ristoro è aperto fino alle 14, per chi volesse pranzare in Piazza Cavour.

Per avere ulteriori informazioni e per iscriversi contattare il Cai Trescore Valcavallina (tel. 3477704070) o la Proloco Trescore Balneario (tel. 035944777).

– Dalle 16 alle 17 esibizione del gruppo della palestra Coral.

– Dalle 17 alle 18 esibizione del gruppo The Real Danze Urban.

– Dalle 17 alle 23 “LoCalice #cantineinpiazza”, degustazione di vini e prodotti tipici bergamaschi in collaborazione con i produttori locali, lungo via Locatelli.

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini.

– Alle 21 spettacolo musicale dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone in versione jazz.

Lunedì 3 settembre

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 21 si svolgerà la 21esima edizione di “Trescore Blues Festival”, con Rusties Band.

Martedì 4 settembre

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 21 sarà ospite Vava77 che si esibirà con lo spettacolo “Tourmentù 2018”.

Mercoledì 5 settembre

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 20.30 “Giochi “de öna olta”, le antiche contrade si scontreranno in una divertente gara.

Giovedì 6 settembre

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini.

– Alle 21 concerto degli OI&B – cover band di Zucchero.

Venerdì 7 settembre

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 21 concerto dei Liveplay – tributo ai Coldplay.

Sabato 8 settembre

– Alle 9.45 sarà possibile partecipare al percorso turistico con degustazione “Colori e profumi della Valpredina”. L’itinerario prevede una passeggiata di circa un’ora all’interno dell’Oasi Wwf di Valpredina, area protetta di 90 ettari sita alle pendici del Monte Misma, nel Comune di Cenate Sopra.

A seguire trasferimento con mezzi propri al vicino agriturismo Sassi della Luna per un aperitivo con degustazione di prodotti tipici locali.

Per prenotarsi contattare il comitato turistico inValcavallina telefonando al numero 3899174893 oppure inviando un’e-mail a info@invalcavallina.it.

– Alle 10 e alle 10.45 sarà possibile effettuare visite guidate agli affreschi di Lorenzo Lotto nell’oratorio Suardi, su prenotazione (accesso attraverso Infopoint, via Suardi 20 a Trescore Balneario – tel: 035944777 – info@prolocotrescore.it).

– Dalle 14 alle 23 bancarelle lungo Via Locatelli.

– Dalle 17 alle 19 esibizioni di funky dance di fronte al municipio.

– Alle 19 apertura della cucina tipica Bergamasca, pizzeria, bar e degustazione vini.

– Alle 21 concerto della Banda Giuliano – tributo ai Negramaro.

Domenica 9 settembre

– Dalle 9 alle 23 bancarelle lungo via Locatelli.

– Alle 11 aperitivo in piazza a cura dell’Abi professional (Associazione Barman Italiana), in collaborazione con Albergo della Torre e il Punto Frutta dei Fratelli Colleoni.

– Alle 12 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 15 sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici.

– Alle 17.30 premiazione del concorso della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi folcloristici.

– Alle 19 apertura della cucina tipica bergamasca, pizzeria, bar e degustazione di vini.

– Alle 21 serata danzante di ballo liscio con l’orchestra Raf Benzoni.