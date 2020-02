Tre appuntamenti con “Teatro delle meraviglie” nel week-end

Tra sabato 15 e domenica 16 febbraio sono in cartellone tre appuntamenti con Pandemonium e la rassegna “Il teatro delle meraviglie”, dedicata alle famiglie.

Ecco i dettagli:

Sabato 15 febbraio alle 20.30 al teatro di Loreto a Bergamo la Compagnia Claudio e Consuelo porterà in scena “Dal paese dei balocchi”. Giocololeria, clownerie con musica e canto dal vivo; di e con Consuelo Conterno, Claudio Giri; collaborazione alla regia Antonio Catalano.

Un lavoro che ricongiunge circo e teatro utilizzando tecniche di teatro di strada pur non essendo uno spettacolo di strada. Due personaggi, pervasi da una vena di clownesca assurdità e sorretti dall’ingenua determinazione che obbliga bambini ed eroi a credere ai sogni sono gli elementi di una messa in scena che racconta ancora una volta la scoperta dell’isola incantata, cercata per lungo e per largo, già dentro chi la cerca, se la cerca con gli occhi giusti.

Domenica 16 febbraio alle 16.30 al Teatro di Loreto a Bergamo Ruotalibera Teatro porterà in scena lo spettacolo “Nella pancia di papà”, una riscrittura di Cappuccetto Rosso di e con Fiona Sansone, Manuela De Angelis; regia Fiona Sansone e regia di movimento Manuela De Angelis.

Una riscrittura di Cappuccetto Rosso che indaga il rapporto di genitorialità tra padre e figlia. Un incontro atteso e voluto tra una bimba e un Lupo, la paura dell’incontro tanto presagito ma che svela una nuova natura del Lupo cattivo che compare ferito. Rossa cosa sceglierà? Salvarlo o far vincere la paura? La bimba si veste del rosso del coraggio e ne consegue una danza fatta di gesti quotidiani, di scoperta del ritmo, attraversando il bosco-vita.

Domenica 16 febbraio alle 16.30 al Teatro degli Storti ad Alzano Lombardo Pandemonium Teatro porterà in scena lo spettacolo “Il bambino dai pollici verdi”, liberamente ispirato a “Tistoulespoucesverts” di Maurice Druon. Di Tiziano Manzini, con Tiziano Manzini e Walter Maconi.

Mettete dei fiori nei vostri cannoni è il ritornello di una canzone portata al successo nel 1967. Già dieci anni prima Maurice Druon, autore francese, aveva scritto la storia di un bambino, figlio di un fabbricante di cannoni, che a un certo punto di quella che sembra una vita meravigliosa si accorge di possedere la straordinaria capacità di far germogliare velocissimamente fiori di tutte le qualità in qualsiasi posto toccato dai suoi pollici.

L’eterna lotta tra la bellezza della Natura e le pulsioni distruttive dell’Uomo sono condensate nella storia di questo bambino che non si accontenta di facili risposte e, grazie al suo magico talento, cerca di salvare il mondo dai disastri provocati dagli uomini.

Ma non è forse il talento innato di ogni bambino quello di far rifiorire ogni volta l’umanità? Due giardinieri un po’ pasticcioni faranno rivivere sulla scena questa appassionante storia in equilibrio fra magia, avventura e divertimento, per giungere ad un finale sorprendente.

Per informazioni: www.pandemoniumteatro.org – info@pandemoniumteatro.org

Prenotazioni 035 235039