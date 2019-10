Trattamenti olistici, un fine settimana dedicato ai fondamentali

“Principi del massaggio olistico” è il primo modulo del percorso professionalizzate per la figura dell’Operatore in Tecniche manuali olistiche organizzato dalla scuola LAFONTE di Bergamo, ma può essere seguito anche da tutti coloro che abbiano interesse all’argomento o perché si stanno avvicinando al mondo olistico e dei massaggi o perché, già attivi, vogliono dedicare tempo ad approfondire aspetti cruciali come l’etica nella relazione con il ricevente e la gestione della relazione stessa, con una professionista di grande competenza ed esperienza come Elisabetta Fumagalli, docente del modulo.

Nell’arco di un fine settimana si apprenderanno le basi teoriche e pratiche della tecnica manuale di massaggio (ad esempio, le principali indicazioni e controindicazioni al massaggio e le avvertenze sulla postura del massaggiatore), si faranno dialogare, in un proficuo scambio, approccio occidentale e orientale, senza dimenticare l’anatomia e, come detto, l’etica e la condotta dell’operatore.

Il percorso – di 14 ore – è certificato da un attestato.

COSTO: 70 EURO

(60 EURO PER GLI ISCRITTI AL CORSO PER OPERATORE IN TECNICHE MANUALI OLISTICHE)