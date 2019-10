Tra i rami dell’albero genealogico

Ricostruire l’albero genealogico permette di leggere la propria storia familiare con occhi nuovi e di trovare, tra le dinamiche del passato e le eredità degli antenati, opportunità per essere più autentici.

Lo mostra l’incontro che la scuola di shiatsu e discipline bionaturali LAFONTE organizza sabato 26 ottobre nella sede di via Buratti.

Si tratta della prima giornata del percorso di Genealogia Evolutiva ed è aperta a tutti, anche a chi non seguirà l’intero percorso, ma è interessato a conoscere meglio se stesso e le proprie dinamiche familiari rispetto al vissuto inter e transgenerazionale.

Il programma – dalle 9 alle 17 – unisce divulgazione ed esperienze pratiche

Parte divulgativa

_Cos’è la Genealogia Evolutiva?

_La Sindrome degli antenati: in che modo certi fatti, malattie, risorse, potenzialità e dinamiche familiari si ripetono di generazione in generazione

_Come si elabora un albero familiare

_Quali sono gli strumenti per lavorare sul proprio albero familiare

_L’Evoluzione degli archetipi e gli stadi evolutivi dell’anima

Lavori esperienziali

_Lavori di meditazione guidata per acquisire consapevolezza sui nostri «legami» familiari

_Esercizi creativi per riconoscere le nostre lealtà familiari mediante l’uso del disegno e della scrittura

La proposta fa parte dell’area formativa GENUS – Scuola di Genalogia Integrata

Il costo è di 80 euro

Info: barbara@lafonteshiatsu.it – tel. 327 2374228