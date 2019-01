Tour fotografico a Crespi d’Adda

La Margì – Nadia Mangili – guida per viaggiatori a Bergamo e il fotografo professionista Alberto Merisio organizzano un tour fotografico al villaggio operaio di Crespi d’Adda.

L’appuntamento è domenica 27 gennaio alle 9.30.

Un percorso guidato attraverso lo storico villaggio ottocentesco di Crespi d’Adda, un viaggio a tappe per conoscere la storia affascinante di un imprenditore illuminato che ha segnato le vicende dello sviluppo industriale nel Nord d’Italia.

La visita culturale sarà arricchita da consigli e tecniche fotografiche da sperimentare direttamente sul campo!.

Informazioni utili

*Il tour ha una durata massima di 2 ore

*Per partecipare al tour fotografico non sono richieste particolari abilità. Vi invitiamo a portare con voi una macchina fotografica ed eventualmente un cavalletto (solo se lo possedete già)

*É possibile partecipare al tour fotografico come visitatori/accompagnatori, pagando la stessa quota

*Il tour fotografico si terrà anche in caso di pioggia; potrà essere rinviato in caso di estremo mal tempo. I partecipanti verranno avvisati per tempo

Per partecipare chiama o scrivi:

tel. 3495653794

email info@nadiamangili.com

Costi

Puoi acquistare uno o più biglietti. Più ne acquisti più risparmi!

N. 1 BIGLIETTO -> 30€

N. 2 BIGLIETTI -> 60€

N. 3 BIGLIETTI -> 85€

N. 4 BIGLIETTI -> 100€