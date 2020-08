Tour \"Dai Ghiacciai dell\'Adamello al Lago d\'Iseo\"

Un’esperienza unica in bici, alla portata di tutti, percorrendo la Ciclovia dell’Oglio, dentro una varietà di paesaggi unica in Italia.

Gli organizzatori spiegano: “La partenza e il rientro di questo tour è previsto a: Darfo Boario Terme, Breno, Edolo, Ponte di Legno. Dalla Piazza del Centro Congressi di Darfo Boario T. alle ore 7,00 ci trasferiremo a Ponte di Legno in Val Sozzine a bordo di un confortevole e attrezzato autobus per il trasporto di biciclette.

Qui ha inizio il nostro viaggio incantato e, accompagnati da una Guida in un ambiente alpino di inestimabile bellezza, scenderemo in direzione Edolo, importante crocevia dell’Alta Valle Camonica.

Proseguiremo poi verso sud cambiando decisamente scenario, dove le foreste di conifere lasciano il posto ai boschi di faggio e ai castagneti secolari di media valle, ai prati dedicati alla produzione di foraggio, ai borghi conservati e alle cascine dei contadini dentro la cultura rurale della montagna camuna.

Dato che la conoscenza di un territorio non è tale se non passa attraverso l’assaggio dei suoi prodotti gastronomici, la nostra pausa pranzo sarà a base di prodotti tipici della Valle Camonica, dentro la magia del fenomeno dello “Spirito della montagna”. Il pomeriggio ci vedrà pedalare dapprima, ammirando i ruderi e attraversando i vigneti della media valle, giovani realtà di un pregiato vino sempre più apprezzato, per poi giungere a Darfo Boario Terme in un continuo susseguirsi di paesaggi variopinti, accompagnati in ogni momento dal fiume Oglio.

L’arrivo a Pisogne apre lo sguardo ed il cuore allo splendido scenario della sponda nord del Lago d’Iseo, segnando il termine di questo incredibile viaggio che ci ha permesso in un sol giorno, pedalando sulla ciclovia più bella d’Italia, di godere di scenari ed emozioni irripetibili”.

Prezzo Tour € 80,00

Noleggio e-bike (facoltativo) € 50,00

Incluso nel prezzo:

– Servizio transfer bus granturismo

– Guida

– Assistenza tecnica durante il percorso

– Pranzo a base di prodotti locali

Programma della giornata:

– Ritrovo ore 7,00 Centro Congressi Boario Terme

– Partenza ore 7,15

– Rientro ore 18,30 circa

Date:

– Giovedì 13 Agosto 2020

– Giovedì 20 Agosto 2020

*Il tour verrà realizzato al raggiungimento di minimo 20 persone.

*In caso di maltempo il tour verrà rinviato