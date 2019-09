“Torr Box Events”, fra musica, sport e divertimento

Musica, sport e divertimento arricchiscono i festeggiamenti per il patrono San Gerolamo a Torre de’ Roveri. In occasione dei festeggiamenti per il santo, l’associazione “Torr Box events” propone un doppio appuntamento che animerà il paese.

Il primo sarà sabato 14 settembre: alle 19 in piazza Conte Sforza verrà proposto l’apericena, mentre alle 21 avrà luogo un concerto di Icaro – tributo a Renato Zero.

In continua attività a livello nazionale, da 15 anni Icaro propone con un’accurata rappresentazione, dal look raffinato alla gestualità sul palco, uno spettacolo unico in cui divertimento ed emozioni si fondono rappresentando la musica di Renato Zero, senza eccedere in bizzarrie, rispettando l’eleganza del Re dei Sorcini e le canzoni amate da un pubblico di tutte le età. La scaletta dei brani ripercorre le tappe salienti dei cinquant’anni di carriera artistica di Renato, in cui gli arrangiamenti dei brani restano fedeli ai live di Zero, e sono eseguiti da musicisti professionisti.

Il secondo evento sarà domenica 22 settembre per un pomeriggio pensato per i più sportivi. Alle 14 inizieranno sfide combinate con l’ormai tradizionale mini-discesa delle macchinine di legno soap-box e a seguire un torneo di calcio saponato in piazza del Donatore. La quota di partecipazione è di 10 euro a giocatore (età minima 16 anni) e l’iniziativa è aperta a ragazzi e ragazze. Formando squadre che dovranno essere composte da un minimo di 5 a un massimo di 8 persone, di cui 5 in campo per il calcio saponato e 2 per la corsa soap-box, è possibile iscriversi compilando l’apposito modulo. Complessivamente sarà ammesso un numero massimo di otto squadre che saranno divise in due gironi: si qualificheranno ai quarti le prime due di ogni girone, le vincenti passano alle semifinali e chi prevarrà accederà alla finale. In caso di parità di punteggio, per determinare le migliori squadre della fase a gironi, si terrà conto della differenza reti complessive, delle maggior reti segnate e infine si procederà a insindacabile sorteggio.

Le regole sono simili a quelle del calcio a 5 e i tempi di gioco sono due da 10 minuti ciascuno. Data la struttura della superficie di gioco, è ammesso il gioco di sponda, la rimessa laterale con le mani è prevista solo se la palla esce completamente dal campo. Solo nelle semifinali e nella finale, in caso di pareggio si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti senza intervallo e se ci fosse un ulteriore pareggio si batteranno 5 calci di rigore.

Per avere ulteriori informazioni e richiedere il modulo d’iscrizione inviare un’e-mail a torrboxevents@virgilio.it, telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347687181 (Walter), oppure scaricare i moduli cliccando qui (foglio1 – foglio2 – foglio 3).

. Questi ultimi dovranno essere compilati ed inviati ai contatti sopra indicati il prima possibile, mentre gli originali saranno da consegnare il giorno della manifestazione dalle 12 alle 13 in piazza del Donatore a Torre de’ Roveri.

Sempre per festeggiare san Gerolamo, dal 6 al 30 settembre all’oratorio di Torre de’ Roveri dal venerdì alla domenica si svolgerà “Torre in festa”: tutte le sere e la domenica anche a pranzo alle 12 si potranno gustare cucina casalinga e pizzeria con forno a legna. La sagra è frutto della collaborazione tra la parrocchia, il Comune, i gruppi, le associazioni e i volontari del paese.

Per rimanere aggiornati sulle attività di “Torr Box” accedere alla pagina Facebook (con link) e Instagram (con link).