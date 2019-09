Torna Jazziamo con “Funk the planet”

Domenica 13 ottobre alle 20.30 torna “Jazziamo” all’Auditorium delle scuole medie, in via Don Gonella ad Azzano San Paolo. La giovane rassegna dedicata alla musica under 30 giunta nel 2019 alla sua quarta edizione che, con la collaborazione del Comune di Azzano San Paolo, riesce sempre a proporre delle formule nuove e originali. Nata per iniziativa dei due sassofonisti Marco Scotti e Marco Gotti di ALMAprogetto ha colto e sviluppato i valori dell’International Jazz Day Unesco promosso a Bergamo dal Centro Didattico produzione Musica ritagliandosi una posizione di rilievo nella nostra provincia.

Il jazz è una musica plurale per eccellenza, capace di metabolizzare le caratteristiche di ogni cultura reinventandole attraverso il proprio linguaggio. Il funky ad esempio, ha radici antichissime, che si collegano direttamente all’Africa in cui la musica ha un forte valore sociale e di incontro. I suoni si fondono con i movimenti della danza e la vocalità. In terra americana il funky ha rappresentato soprattutto un modo di stare sul tempo già nella musica percussiva del pianoforte boogie, nella musica da ballo swing di Benny Goodman (Sing, sing, sing), nelle composizioni di Horace Silver, oppure con il Rhythm & Blues di James Brown e molti altri. Tuttavia, si è imposta al grande pubblico a fine degli anni sessanta grazie alla svolta elettrica di Miles Davis. Oggi il funky è un mix entusiasmante di ritmi e sonorità elettro acustiche con diversi esponenti sia in terra americana sia europea: George Clinton Parliament, Maceo Parker, Snurky Puppy, Robert Glasper, solo per citarne alcuni.

Ma il jazz non è solo musica: ha spesso veicolato battaglie di impegno civile e sensibilizzazione su diversi temi della Società. Anche “Jazziamo” intende sollecitare l’opinione pubblica su un tema molto sentito dai giovani di oggi, la salute del pianeta, lanciando attraverso il messaggio “Funk the planet” un’ulteriore riflessione sulla situazione ambientale della Terra e i diversi modi per agire in modo immediato e incisivo.”Funk the planet” è quindi uno show coinvolgente pieno di suoni, colori e condivisione che parla con il linguaggio musicale di ambiente, sostenibilità, e tutela del nostro Pianeta.

Protagonisti di questa edizione sono i Funky Lemonade & Family, vincitori del Concorso di Composizione “Paolo Arzano” al recente Bergamo International Jazz Day Bergamo 2019. Una band esplosiva e coinvolgente che riunisce i fratelli Matteo e Luca Coluccia, rispettivamente chitarra e basso, Lorenzo Rosmini, batteria, Fulvio Marcarini, chitarra, Marco Ravelli, tastiere a cui si aggiungeranno diversi ospiti, tutti rigorosamente under 30, che condividono sia la passione per il funky sia l’impegno per i problemi ambientali.

A completare l’evento, la presenza della fotografa milanese Rosanna Maiolino con la mostra “Measures for measures: daily food, daily garbage” che si terrà nell’atrio della scuola a cui si potrà accedere grazie ad alcuni studenti della scuola che ospita la serata.

Serata ad ingresso libero