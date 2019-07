Torna il “Filagosto”, tra gli ospiti Ministri e Giorgio Poi

Dal 30 luglio al 4 agosto a Filago torna “Filagosto”. L’appuntamento è in via delle industrie 1, dove ogni sera birra artigianale bergamasca, cocktail bar, street food, kebab, hot dog, hamburgeria, pizzeria con forno a legna e cucina vegetariana. Non mancherà tanta musica.

Il programma prevede:

– martedì 30 luglio Spaghetti Unplugged, Fast Animals and slow kids, Endrigo;

– mercoledì 31 Coma cose, Pippo Sowlero;

– giovedì 1° agosto Busy Signal, Mahout;

– venerdì 2 Ministri, Alosi e Cara Calma;

– sabato 3 Giorgio Poi, Francesco De Leo e Calabi;

– domenica 3 “Metal for Emergency”, con Anthrax, Destrage, Skanners, Methedras, Killin’ Baudelaire e Klogr.