Tongo, spettacolo di clown per “Teatro a merenda” a Presezzo

Secondo appuntamento per la ricchissima edizione 2019_20 della rassegna per le famiglie

“Teatro a Merenda” con 34 spettacoli, 13 comuni, il coordinamento del sistema biblitecario Nord-Ovest, il Patrocinio dell’Assessorato Cultura Identità della Provincia e la direzione artistica di

Teatro del Vento e Pandemoniumteatro.

Barabao teatro compagnia professionale veneta che ha orientanto negli ultimi dieci anni le sue produzioni sui linguaggi del corpo e della relazione attiva col pubblica, porta in piazza uno spettacolo di clown di stile e tradizione: Tongo

Il valore del clown é nella sua poetica: comica, tragica, grottesca e folle.

Il ruolo dell’attore, visto come colui che porta un pubblico ad entrare nel gioco in prima persona, si concretizza nel prendersi in giro sulle piccole grandi tragedie di tutti i giorni, nel mettersi in relazione con persone mai viste prima e coinvolgere sul pacoscenico.

Chi dirige il gioco dello spettacolo è il capocomico, il giullare, il maestro dei giochi, il supervisore del gioco e della storia.

La storia, le piccole magie, le acrobazie, la musica sono solo un pretesto per giocare insieme.

Non è uno spettacolo volto al solo sfoggio di capacità tecniche circensi, ma l’obbiettivo è di mettersi a disposizione dello spettatore ed aiutarlo ad entrare in relazione con grande gioco del teatro, c

La follia sarà difesa dalla semplice innocenza del clown e dalla storia che verrà messa in scena con gli spettatori per il divertimento di tutto il pubblico

INGRESSO LIBERO E GRATUITO