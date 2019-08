Tombola di beneficenza a Roncola San Bernardo

Solidarietà, impegno sociale, amore e passione per il territorio. Questi gli ingredienti della Super tombolata che anche quest’anno viene proposta da Alpini, Parrocchia e Unione Sportiva di Roncola San Bernardo per domenica 11 agosto alle 21 al campo sportivo del paese.

Una tradizione ormai consolidata che avrà come primo premio sarà una Fiat Panda fiammante (un buono crociera come secondo premio)

Gli alpini, in collaborazione con le altre realtà del territorio, accolgono da 8 anni nel periodo estivo un gruppo di bambini ucraini che vivono situazioni di disagio nel loro paese. Inoltre quest’anno l’amore per il paese si è concentrato nel miglioramento della struttura che accoglie le feste estive ed è luogo di incontro per tutti.

Tutto il ricavato della Tombola sarà convogliato qui.

Una collaborazione preziosa che fa ben sperare per il futuro! Allora non si può che salire bella frescura della Roncola, per fare del bene e magari vincere un’automobile!!

Appuntamento domenica 11 luglio (in caso di maltempo lunedì 12) ore 21, campo sportivo di Roncola (dalle 18.30 sarà disponibile il servizio cucina a cura degli Alpini).