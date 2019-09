A Tierra! in scena “Nuovo Eden”

Venerdì 15 marzo alle 21 al teatro dell’oratorio di Osio Sotto andrà in scena lo spettacolo “Nuovo Eden”, di Jessica Leonello, attrice e ventriloqua che, con una notevole varietà di stili e capacità d’immedesimazione, interpreta con i suoi puppets, tre personaggi per raccontare un lavoro di ricerca sulla trasformazione urbana.

La storia si rifà alla riqualificazione del Quartiere Carmine di Brescia, dove si svolge la vicenda. Cesare viene dimesso da una clinica dopo essersi risvegliato da uno stato di coma durato 15 anni e trova la sua città mutata a livello urbano, sociale e culturale. Le rotonde hanno sostituito i semafori, diversi luoghi di ristoro sono etnici, non c’è più la lira e addirittura il vecchio Cinema Eden, un tempo famoso per i suoi film a luce rossa, è ora una sala d’essai. Con “Nuovo Eden”, primo spettacolo di figura per adulti, Jessica Leonello riceve la menzione speciale al Bando di Nuova Drammaturgia Tagad’Off 17

Tematiche sociali e di solidarietà, con particolare attenzione all’attualità, alla complessità dell’oggi, alle tante sfaccettature dell’animo umano; storie di vita e di natura, la relazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, l’attenzione all’ascolto, sono i tanti contenuti degli appuntamenti di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, la rassegna itinerante che farà tappa fino al 4 maggio in 27 comuni che fanno capo ai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’Area Nord Ovest della provincia di Bergamo, promotori e organizzatori della manifestazione. Più di 30 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, rivolti ad un pubblico variegato e di tutte le età per offrire spunti di riflessione e discussione, tra impegno e leggerezza, tramite incontri con autori e studiosi, spettacoli teatrali, narrazione a fumetti, mostre fotografiche.