Da “Ti presento Sofia” a “First man – Il primo uomo”: il week-end al cinema

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti tornano protagonisti al cinema. I due attori sono al centro delle scene del film “Ti presento Sofia”, che approda nelle sale giovedì 1° novembre.

Altre novità sono “#ops – L’evento”, “First man – Il primo uomo”, “Hell fest”, “Il mistero della casa del tempo” e “Millennium – Quello che non uccide”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “A star is born”, “Halloween”, “Lo Schiaccianoci e i quattro regni”, “Piccoli brividi 2: i fantasmi di Halloween”, “Uno di famiglia” e “Zanna bianca”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 1° NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Euforia” (ore 15, 17.30 e 20);

“First man – Il primo uomo (ore 15, 18 e 21);

“Quasi nemici” (ore 15:30 e 20:30);

“Disobedience” (ore 17:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il mistero della casa del tempo” (ore 15:30, 17:45 e 20:15);

“Ti presento Sofia” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The children act – il verdetto”(ore 15:15, 17:45 e 21);

“Uno di famiglia” (ore 15);

“A star is born” (ore 17:30 e 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17, 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La diseducazione di Cameron Post” (ore 17, 19 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“#Ops – L’evento” (ore 14 e 15:35);

“Halloween” (ore 14:40, 17:15, 20, 21:35 e 22:30);

“Hell fest” (ore 17:45 e 22:40);

“First man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:10);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” – 3D (ore 14:30);

“First man – Il primo uomo” – Imax (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:05 e 22:15);

“Euforia” (ore 19:15);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14, 15, 16:30, 17:30 e 21:45);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 14:45);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:10, 17:10, 19:45 e 22:05);

“Ti presento Sofia” (ore 13:40, 16:05, 19:25 e 21:50);

“Uno di famiglia” (ore 17:05 e 19);

“First man – Il primo uomo” (ore 19:20 e 22:20);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:15, 16:45 e 21:55);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 19:40);

“Zanna bianca” (ore 14:50);

“A star is born” (ore 13:30, 16:20 e 22);

“Venom” (ore 22:25);

“Gli Incredibili 2” (ore 14:20 e 16:40);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10 e 17:20);

“Soldado” (ore 22:10);

“Pupazzi senza gloria” (ore 17 e 22:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17:30, 20:10 e 22:10);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:40, 17:40, 19:10 e 22:20);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:40);

“#Ops l’evento” (ore 14:05 e 14:50);

“Ti presento Sofia” (ore 16:40, 20:30 e 21:40);

“Halloween” (ore 14:10, 16:50, 19:40 e 23);

“Uno di famiglia” (ore 19:20);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:30);

“First man – Il primo uomo” (ore 16:30, 20 e 22:30);

“Hell fest” (ore 22:50);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10 e 17:20);

“Zanna bianca” (ore 14);

“A star is born” (ore 13:50, 16:10 e 19);

“Venom” (ore 22);

“Pupazzi senza gloria” (ore 21:50).

CINESTAR a Cortenuova

“#ops – L’evento” (ore 14:10);

“A star is born” (ore 18);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 14:35 e 16:10);

“First man – Il primo uomo” (ore 15:40, 18:25 e 21:10);

“Halloween” (ore 16:35, 18:55 e 21:15);

“Hell fest” (ore 20:45);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:20, 16:35, 18:45 e 21);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14:10, 16:15, 18:20 e 21);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 16:30, 18:50 e 21:10);

“Piccoli brividi 2: i fantasmi di Halloween (ore 14:10);

“Ti presento Sofia” (ore 16:45, 18:55 e 21:05);

“Uno di famiglia” (ore 14:45);

“Zanna bianca” (ore 14:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni (ore 14, 16, 18 e 20);

“Halloween” (ore 22);

“Ti presento Sofia (ore 14, 16, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Pupazzi senza gloria” (ore 14:30 e 16:30);

“Halloween” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“First man – Il primo uomo” (ore 14.20, 17 e 21:15);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 18:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 16 e 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21).

VENERDI’ 2 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Euforia” (ore 20 e 22:30);

“First man – Il primo uomo (ore 20 e 22:30);

“Quasi nemici” (ore 20:30);

“Disobedience” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il mistero della casa del tempo” (ore 20:15 e 22:30);

“Ti presento Sofia” (ore 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15 e 17:45);

“Tutti in piedi” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The children act – Il verdetto” (ore 19 e 21);

“Uno di famiglia” (ore 19);

“A star is born” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La diseducazione di Cameron Post” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Hell fest” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:15, 16:55, 19:45 e 22:05);

“First man – Il primo uomo” (ore 18:30 e 21:30);

“First man – Il primo uomo” – Imax (ore 13:30, 16:30, 19:20 e 22:20);

“Halloween” (ore 14:40, 17:15, 20, 21:35 e 22:30);

“Ti presento Sofia” (ore 13:40, 16:50, 19:25 e 21:50);

“#Ops – L’evento” (ore 14 e 15:35);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:10, 16:45, 19:50 e 21:55);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:05 e 22:25);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” – 3D (ore 14:30);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14, 15, 16:30, 17:30, 19:35 e 21:45);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore1 4:20);

“Euforia” (ore 19:15);

“Uno di famiglia” (ore 16:15 e 19);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 19:40);

“Zanna bianca” (ore 14:50);

“Soldado” (ore 19:10 e 22:10);

“Venom” (ore 22:15);

“A star is born” (ore 13:30, 16:20, 19:30 e 22);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10 e 17:20);

“Gli Incredibili 2” (ore 14:20 e 16:05);

“Pupazzi senza gloria” (ore 17 e 22:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17:30, 20:10 e 22:10);

“Halloween” (ore 14:10, 16:50, 19:40 e 23);

“Ti presento Sofia” (ore 15:40, 16:40, 20:30 e 21:40);

“Uno di famiglia” (ore 19:20);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:40);

“First man – Il primo uomo” (ore 16:30, 20 e 22:30);

“#Ops – L’evento” (ore 14:05 e 14:50);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:30);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:40, 17:40, 19:10 e 22:20);

“Hell fest” (ore 22:50);

“A star is born” (ore 13:50, 16:10 e 19);

“Zanna bianca” (ore 14);

“Venom” (ore 18 e 22);

“Pupazzi senza gloria” (ore 21:50);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10 e 17:20).

CINESTAR a Cortenuova

“#ops – L’evento” (ore 18:10);

“A star is born” (ore 22:20);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 18:15);

“First man – Il primo uomo” (ore 19:35 e 22:20);

“Halloween” (ore 20:10 e 22:30);

“Hell fest” (ore 20:20);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 18:20, 20:30 e 22:40);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 18:20, 20:30 e 22:40);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 20:10 e 22:30);

“Ti presento Sofia” (ore 18:15, 20:20 e 22:25);

“Uno di famiglia” (ore 18:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni (ore 20);

“Halloween” (ore 22);

“Ti presento Sofia (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21:15);

“Pupazzi senza gloria” (ore 21:15);

“Halloween” (ore 21:15);

“First man – Il primo uomo” (ore 21:15);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“First man – Il primo uomo” (ore 21).

SABATO 3 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Euforia” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“First man – Il primo uomo (ore 14:30, 17:15, 20 e 22:30);

“Quasi nemici” (ore 15:30 e 20:30);

“Disobedience” (ore 17:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il mistero della casa del tempo” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Ti presento Sofia” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Gli Incredibili 2” (ore 16);

“The children act – Il verdetto” (ore 19 e 21:15);

“Uno di famiglia” (ore 15:45 e 20:30);

“A star is born” (ore 17:45 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 17, 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La diseducazione di Cameron Post” (ore 17, 19 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Euforia” (ore 19:15);

“Uno di famiglia” (ore 16:15 e 19);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:10, 16:45, 17:20, 19:30 e 21:55);

“Halloween” (ore 14:40, 17:15, 20, 21:35, 22:30 e 23:55);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:15, 17:10, 19:45 e 22:05);

“#Ops – L’evento” (ore 14 e 15:35);

“Ti presento Sofia” (ore 13:40, 16:50, 19:25 e 21:40);

“First man – Il primo uomo” – Imax (ore 13:30, 16:30, 19:20 e 22:20);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 14:20);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:05 e 22:25);

“First man – Il primo uomo” (ore 18:30 e 21:30);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” – 3D (ore 14:30);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14, 15, 16:30, 17:30, 19:35 e 21:45);

“Hell fest” (ore 17:45, 20:10, 22:40 e 00:05);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10);

“Pupazzi senza gloria” (ore 17 e 22:35);

“A star is born” (ore 13:30, 16:20, 19:30 e 22);

“Gli Incredibili 2” (ore 14:20 e 16:05);

“The predator” – ingresso a 6 euro (ore 00:10);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 19:40);

“Zanna bianca” (ore 14:50);

“Venom” (ore 22:15);

“Soldado” (ore 19:10 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:40);

“First man – Il primo uomo” (ore 16:30, 20, 22:30 e 00:10);

“Uno di famiglia” (ore 19:20);

“Hell fest” (ore 22:50 e 00:20);

“Halloween” (ore 14:10, 16:50, 19:40, 23 e 00:40);

“Ti presento Sofia” (ore 15:40, 16:40, 20:30 e 21:40);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17:30, 20:10 e 22:10);

“#Ops – L’evento” (ore 14:05 e 14:50);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:30);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:40, 17:40, 19:10 e 22:20);

“Pupazzi senza gloria” (ore 21:50);

“A star is born” (ore 13:50, 16:10 e 19);

“Zanna bianca” (ore 14);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10 e 17:20);

“The predator” – ingresso a 6 euro (ore 00:30);

“Venom” (ore 18 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“#ops – L’evento” (ore 16:25);

“A star is born” (ore 22:20);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 16);

“First man – Il primo uomo” (ore 16:35, 19:35 e 22:20);

“Halloween” (ore 17:50, 20:10 e 22:30);

“Hell fest” (ore 20:20);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 16:10, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 16:15, 18:20, 20:30 e 22:40);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 17:55, 20:10 e 22:30);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 16:15);

“Ti presento Sofia” (ore 18:15, 20:20 e 22:25);

“Uno di famiglia” (ore 18:15);

“Zanna bianca” (ore 16:05).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni (ore 16, 18 e 20);

“Halloween” (ore 22);

“Ti presento Sofia (ore 16, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:05);

“Pupazzi senza gloria” (ore 16:30 e 18:30);

“Halloween” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“First man – Il primo uomo” (ore 17, 21:15 e 23:45);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:25);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 21:15 e 22:55).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“First man – Il primo uomo” (ore 21).

DOMENICA 4 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Euforia” (ore 15, 17:30 e 20);

“First man – Il primo uomo (ore 15, 18 e 21);

“Quasi nemici” (ore 15:30 e 20:30);

“Disobedience” (ore 17:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il mistero della casa del tempo” (ore 15:30, 17:45 e 20:15);

“Ti presento Sofia” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The children act – Il verdetto” (ore 15:15, 17:45 e 21);

“Uno di famiglia” (ore 15);

“A star is born” (ore 17:30 e 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17, 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La diseducazione di Cameron Post” (ore 19 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Hell fest” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“#Ops – L’evento” (ore 14 e 15:35);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 10:30, 14, 15, 16:30, 17:30, 19:35 e 21:45);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” – 3D (ore 14:30);

“Ti presento Sofia” (ore 10:35, 13:40, 16:50, 19:25 e 21:50);

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:05 e 22:25);

“Uno di famiglia” (ore 16:15 e 19);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 11:10, 14:10, 16:45, 17:20, 19:50 e 21:55);

“First man – Il primo uomo” – Imax (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“First man – Il primo uomo” (ore 19:20 e 22:20);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 10:40 e 14:20);

“Halloween” (ore 14:40, 17:15, 20, 21:35, 22:30 e 23:55);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 10:45, 14:15, 16:55, 19:45 e 22:05);

“Euforia” (ore 19:15);

“Cattivissimo me 2” – ingresso a 3 euro (ore 11);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 19:40);

“A star is born” (ore 13:30, 16:20, 19:30 e 22);

“Pupazzi senza gloria” (ore 17 e 22:35);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 15:10);

“Venom” (ore 22:15);

“Gli Incredibili 2” (ore 14:20 e 16:05);

“Soldado” (ore 19:10 e 22:10);

“Zanna bianca” (ore 11:15 e 14:50).

UCI CINEMAS a Curno

“7 sconosciuti a El Royale” (ore 19:30);

“Uno di famiglia” (ore 19:20);

“Ti presento Sofia” (ore 11, 15:40, 16:40, 20:30 e 21:40);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 10:50, 14:40, 17:40, 19:10 e 22:20);

“First man – Il primo uomo” (ore 16:30, 20 e 22:30);

“Halloween” (ore 14:10, 16:50, 19:40 e 23);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 10:30, 15, 17:30, 20:10 e 22:10);

“Hell fest” (ore 22:50);

“#Ops – L’evento” (ore 11:30, 14:05 e 14:50);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:40);

“Venom” (ore 18 e 22);

“Cattivissimo me 2” – ingresso a 3 euro (ore 11);

“A star is born” (ore 13:50, 16:10 e 19);

“Pupazzi senza gloria” (ore 21:50);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 10:40, 15:10 e 17:20);

“Zanna bianca” (ore 11:10 e 14).

CINESTAR a Cortenuova

“#ops – L’evento” (ore 14:10);

“A star is born” (ore 18);

“Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (ore 14:35 e 16:10);

“First man – Il primo uomo” (ore 15:40, 18:25 e 21:10);

“Halloween” (ore 16:35, 18:55 e 21:15);

“Hell fest” (ore 20:45);

“Il mistero della casa del tempo” (ore 14:20, 16:35, 18:45 e 21);

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14:10, 16:15, 18:20 e 21);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 16:30, 18:50 e 21:10);

“Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween” (ore 14:10);

“Ti presento Sofia” (ore 16:45, 18:55 e 21:05);

“Uno di famiglia” (ore 14:45);

“Zanna bianca” (ore 14:20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni (ore 14, 16, 18 e 20);

“Halloween” (ore 22);

“Ti presento Sofia (ore 14, 16, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Pupazzi senza gloria” (ore 14:30 e 16:30);

“Halloween” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“First man – Il primo uomo” (ore 14.20, 17 e 21:15);

“Millennium – Quello che non uccide” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15);

“Johnny English colpisce ancora” (ore 18:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Lo schiaccianoci e i quattro regni” (ore 16 e 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“First man – Il primo uomo” (ore 16 e 21).

– “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” (90min – Fantasy – Usa). Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola contenente un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita chiave, che prontamente scompare in un mondo strano e parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti che presiedono tre differenti Reami: la Terra dei Fiocchi di neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. Clara e Philip dovranno sfidare l’infausto Quarto Regno, patria della tirannica Madre Cicogna, per recuperare la chiave e restituire armonia al mondo fantastico.

– “Il verdetto – The children act” (105min – Drammatico – Gran Bretagna). Giudice dell’Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di famiglia. Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l’obbligo di accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava.

– “Uno di famiglia” (97min – Commedia – Italia). Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario (Moisè Curia), un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. A insaputa di Luca, però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese, ora in debito con lui. Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina (Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) e il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica), l’uomo a cui nessuno può dire di no.

– “A star is born” (135min – Drammatico – Usa). L’esperto musicista Jackson Maine scopre – e se ne innamora – la combattuta artista Ally. Questa ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante ma Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione perde lentamente colpi per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

– “Gli incredibili 2” (118min – Animazione – Usa). Tutti i riflettori sono puntati su Helen, mentre Bob rimane a casa con Violetta e Dash per affrontare le imprese quotidiane di una vita “normale”. Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perché la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone dovranno unire nuovamente le forze… più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

– “La diseducazione di Cameron Post” (90min – Drammatico – Usa). A seguito della perdita dei genitori, Cameron Post è sopraffatta da un misto di colpa e di sollievo: con la morte, i suoi non sapranno mai che è omosessuale. Anni dopo, la sedicenne Cameron vive con l’evangelica zia mentre in segreto amoreggia con la reginetta del ballo. Quando la sua indole emerge, viene mandata in un centro di cura per le sue “perversioni” sessuali. In tale surreale ambiente, trova l’amicizia di Jane e Adam, due “peccatori” che la introducono ai piaceri della normale vita da adolescente. Realizzando quanto pericoloso possa essere il lavaggio del cervello portato avanti nel centro, i tre capiranno che la migliore ancora di salvezza per loro è la fuga.

– #ops – L’evento” (90min – Documentario – Italia). Elisa Maino è una giovanissima star di Musical-ly. In soli due anni si è affermata come idolo delle teen italiane arrivando a 4 milioni e mezzo di fan sui social e a scrivere un libro, il romanzo “#Ops” che in sole 6 settimane dall’uscita aveva già venduto 50.000 copie scalando la top ten dei libri più venduti. L’evento sarà l’occasione per conoscere la vera Elisa Maino, le sue passioni, i suoi segreti e la relazione con il pubblico che la segue soprattutto offline come durante il tour di presentazione del libro quando intere piazze italiane sono state inondate da ragazzine adoranti.

– “Baffo & Biscotto – Missione spaziale” (75min – Animazione – Russia). Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. Fa esercizi ogni mattina, lavora nel suo giardino e prepara pane e miele per gli abitanti del bosco. La sua vita, però, cambia totalmente quando Baffo, un dinamico gatto, si trasferisce a vivere con lui. Baffo non si riposa mai ed è sempre alla ricerca di nuove avventure. Sarà accontentato! Un giorno, infatti, una piccola nave spaziale atterra vicino a casa loro. Ne fuoriescono tre piccoli esseri, Zaca, Zic e Zuc, in fuga da un gruppo di pericolosi alieni, gli Sgraffignani, che intendono catturare ogni specie animale e portarla nel loro zoo spaziale. Ora Baffo e Biscotto sono in missione: dovranno salvare i piccoli alieni e tutti gli amici del bosco dalle grinfie degli Sgraffingnani.

– “First man – Il primo uomo” (133min – Biografico – Usa). Nel 1961, la Nasa si propone come scopo quello di mandare il primo uomo sulla Luna. Ci riesce nel 1969 grazie a Neil Armstrong, un uomo che in nome del progresso e della Nazione affronterà sacrifici e costi personali.

– “Halloween” (109min – Horror – Usa). Laurie Strode giunge al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando quattro decenni prima è riuscita a scampare alla spaventosa carneficina messa in atto la notte di Halloween.

– “Hell fest” (89min – Horror – Usa). È Halloween e per l’occasione arriva in città l’Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l’adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un’attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero…

– “Il mistero della casa del tempo” (106min – Fantasy – Usa). Il decenne Lewis va a vivere con lo zio Jonathan in una vecchia casa diroccata, caratterizzata dal misterioso ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte. La facciata sonnolenta della cittadina in cui si è trasferito finirà però con lo sconvolgergli l’esistenza per via di un mondo segreto di stregoni e di streghe che lo stesso Lewis provvederà accidentalmente a risvegliare.

– “Millennium – Quello che non uccide” (117min – Giallo – Usa, Svezia, Gran Bretagna e Germania). Lisbeth Salander indaga nuovamente al fianco del giornalista Mikael Blomkvist. L’oggetto delle investigazioni questa volta prende le mosse da un furto di dati, che l’ha lasciata quasi senza vita. Durante le sue ricerche, Lisbeth avrà modo di fare i conti con il suo traumatico passato.

– “Piccoli brividi 2 – i fantasmi di Halloween” (83min – Avventura – Usa). Durante uno dei loro giri di raccolta di roba scartata da altri, Sonny e l’amichetto Sam incrociano la strada di Slappy, un malvagio pupazzo parlante. Desideroso di avere una famiglia tutta sua, Slappy metterà in atto un diabolico piano sfruttando le possibilità offerte dalla festa di Halloween.

– “Ti presento Sofia” (98min – Commedia – Italia). Gabriele (Fabio De Luigi), ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia (Caterina Sbaraglia), la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara (Micaela Ramazzotti), un’amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.

– “Zanna bianca” (82min – Animazione – Francia, Lussemburgo e Usa). Klondike, fine Ottocento. Nato nel bosco da un esemplare di cane lupo femmina sfuggito ai suoi padroni, Zanna Bianca è chiamato a superare le sfide imposte non tanto dall’ostilità della natura quanto dall’operato degli uomini, che hanno reso la regione territorio della loro corsa all’oro. Superando il suo istinto animale e la crudeltà che alcuni malvagi uomini gli impongono, Zanna Bianca troverà pace grazie a un’amorevole famiglia.

– “Euforia” (115min – Drammatico – Italia). Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

– “Quasi nemici – L’importante è avere ragione” (95min – Commedia – Francia). Neïla Salah è cresciuta a Cretail. Giovane e brillante donna sogna di diventare avvocato quando, iscritta all’università di Ussas, segue il corso del rinomato ma provocatorio professor Pierre Mazard. Ben presto, uno scontro tra i due finirà con il permettere a Neïla, coadiuvata dal mentore tanto tirannico quanto benevolo, di tuffarsi nel mondo dei giochi di parole, della retorica e dell’eccellenza.

– “Disobedience” (114min – Drammatico – Usa). Ronit, figlia del rabbino capo della comunità ebraico ortodossa di Londra, torna da New York, dove vive da lungo tempo, nella capitale britannica per i funerali del genitore. Qui ritrova Dovid, studioso della Torah, ed Esti di cui era amica e scopre che i due ora si sono sposati. Tra Ronit ed Esti c’era stata un’attrazione che un tempo aveva creato turbamento nella comunità e che ora rischia di tornare ad accendersi.

– “Tutti in piedi” (90min – Commedia – Francia). Jocelyn, un uomo d’affari misogino ed egoista all’apice del successo, si ritrova suo malgrado a dover sedurre una giovane e bella donna facendosi passare per disabile. La situazione gli sfuggirà di mano quando costei gli presenterà sua sorella, realmente disabile.

– “7 sconosciuti a El Royale” (140min – Thriller – Usa). Sette sconosciuti, ognuno con un segreto da seppellire, si incontrano al El Royale, un fatiscente hotel dall’oscuro passato sul lago Lahoe. Nel corso di una fatidica notte, tutti avranno un’ultima occasione di redenzione prima che tutto vada all’inferno.

– “Venom” (112min – Azione – Usa). Nel laboratorio dell’ambigua Life Foundation, Carlton Drake, leader senza scrupoli, tenta di innestare il simbionte che ha riportato da una missione spaziale dentro un organismo umano. Le cavie però muoiono una dopo l’altra. Il giornalista d’inchiesta Eddie Brock, che a causa del suo ultimo incontro con Drake ha perso il lavoro e la fidanzata, non può stare a guardare e s’intrufola nel laboratorio. Ma è proprio in Eddie che il parassita alieno Venom troverà l’ospite perfettamente compatibile di cui andava in cerca. Inizialmente spaventato, Eddie progressivamente impara a convivere con Venom e a formare con lui un unico individuo.

– “Pupazzi senza gloria” (91min – Commedia – Usa). In un mondo in cui burattini e umani vivono a fianco, i pupazzi protagonisti di un iconico spettacolo televisivo sono alcune delle più grandi celebrità in circolazione. Fuori dal set, però, non sono così adorabili come sembrano: sono semmai perfetti per dare scandalo. Quando le star del programma finiscono misteriosamente assassinate una dietro l’altra, due improbabili detective devono mettere da parte le loro differenze per cercare di fermare gli omicidi e resistere alla tentazione di uccidersi a vicenda.

– “Hell fest” (89min – Horror – Usa). È Halloween e per l’occasione arriva in città l’Hell Fest, un festival itinerante a tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e vivere l’adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l’Hell Fest non è solo un’attrazione: è l’opportunità di uccidere davanti agli occhi inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che qualcosa di orribile sta succedendo davvero…

– “The predator” (101min – Fantascienza – Usa). Un Predator, una terribile creatura aliena, fa la sua ricomparsa sulla Terra nei pressi di una piccola cittadina. La sua presenza spinge un ex soldato e una biologa a unire le loro forze a quelle di un gruppo di militari disadattati. Lo scopo è quello di prevenire l’estinzione della razza umana.

– “Cattivissimo me 2” (98min – Animazione – Usa). Da quando ha adottato le tre figlie Margo, Edith e Agnes, Gru ha smesso di fare il cattivo e conduce una vita molto calma e poco emozionante. Tuttavia, quando viene contattato da Lucy Wilde e Silas Ramsbottom della lega anti-cattivi, Gru si ritrova a combattere contro un nuovo super criminale di nome Eduardo, che opera su scala globale. Per sconfiggerlo e salvare il mondo, avrà bisogno di tutte le competenze acquisite da cattivo così come dell’aiuto del dottor Nefario, dei minions e delle figlie.

– “Soldado” (142min – Azione – Usa e Italia). Sempre meno redditizio, il traffico di droga viene convertito dai cartelli in traffico di essere umani. Lungo il confine messicano e in mezzo ai clandestini si insinuano terroristi islamici che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti. Un attentato-suicida in un supermercato texano provoca una reazione forte del governo americano che incarica l’agente Matt Graver di seminare illegalmente il caos ristabilendo una parvenza di giustizia. Graver fa appello ancora una volta ad Alejandro, battitore libero guidato da una vendetta che incontra vantaggiosamente le ragioni di Stato. Alejandro, che se ne infischia della legalità, rapisce la figlia di un potente barone della droga prima di diventare oggetto di una partita di caccia orchestrata dalla polizia messicana corrotta e da differenti gruppi criminali desiderosi di mettere le mani sull’infante.

– “Johnny English colpisce ancora” (88min – Commedia – Gran Bretagna). L’agente Johnny English torna in azione per salvare ancora una volta il mondo e assicurare alla giustizia il responsabile dell’attacco informatico che ha rivelato i nomi degli agenti sotto copertura al servizio di Sua Maestà. Con lo scopo di trovare l’hacker a capo di tutto, Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere la missione un successo.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertù, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni