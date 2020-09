Il workshop “Ti abbiamo fatto così – Gli avi insegnano” è un’intera giornata dal taglio divulgativo ed esperienziale per avvicinarsi alla genealogia evolutiva, metodo di indagine e crescita che è tra le proposte caratterizzanti della scuola LAFONTE di Bergamo.

Appuntamento sabato 12 settembre nella sede di via Buratti 57 per scoprire che dentro la storia familiare si può trovare una chiave per capire la propria vita, riconoscere e aggiustare ciò che non va, trovare autenticità e realizzazione. Di generazione in generazione non si trasmettono, infatti, solo caratteri fisici, cultura e visione del mondo ma anche “ripetizioni” e “contratti inconsci familiari” che possono condizionare e limitare la piena espressione di sé. Rendersene conto significa cominciare ad interpretare con maggiore consapevolezza e libertà il proprio cammino.

Il workshop, condotto da Maurizio Curtaz, è un’opportunità per chi desidera lavorare sulla propria identità e interiorità. Permette di conoscere le basi teoriche e scientifiche dell’indagine transgenerazionale e si accompagna a semplici esercizi pratici che facilitano il contatto con il proprio campo familiare.

L’incontro si svolge nel rispetto delle misure ministeriali anti Covid-19, rafforzate da un apposito protocollo sanitario adottato dalla scuola per garantire ad ogni allievo di praticare in totale serenità e sicurezza. Ai partecipanti si chiede di seguire con scrupolo le indicazioni presenti all’interno dei locali.

Programma:

– Gli assunti teorici della Psicogenealogia

– Gli avi insegnano

– Il futuro è il nostro passato

– L’albero familiare

– Le principali dinamiche familiari secondo diversi autori della Psicogenealogia

– Lavori pratici/esperienziali di meditazione e campi morfici