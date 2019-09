Terza Università, al via nuovi corsi a Rovetta

Mercoledì 5 settembre a Rovetta prenderanno il via i nuovi corsi di Terza Università. L’appuntamento è alle 9 a centro sportivo consortile con il primo appuntamento di un corso di ginnastica posturale di 10 lezioni in sei mesi dal titolo “In forma in palestra”.

Si tratta di un corso di ginnastica in palestra basato sul riequilibrio muscolare con obiettivi il miglioramento della mobilità articolare, dell’elasticità e del tono muscolare.

Per informazioni telefonare al numero 034673500.