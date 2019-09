Tecnica craniosacrale, un workshop per conoscerla

Una giornata per conoscere da vicino la tecnica craniosacrale, arte di relazione e di contatto che si sta sempre più diffondendo tra gli approcci complementari e dolci per il recupero del benessere psicofisico.

Domenica 6 ottobre alla scuola LaFonte di Bergamo, in via Buratti 57, un workshop fa incontrare i principi e le modalità di lavoro craniosacrale per comprendere le dinamiche, sottili e potenti, che permeano i tessuti del corpo umano, ad un costo quasi simbolico di 40 euro.

Pensato come occasione per avvicinarsi alla disciplina, l’incontro permette di fare esperienza diretta dell’atteggiamento che richiede. In particolare, ci si occuperà di radicamento, dei movimenti sottili dei ritmi e delle pulsazioni che vivono il corpo. Si imparerà a riconoscerne i blocchi, le pause e i silenzi avvicinandosi con un ascolto curioso e neutrale, in un vero e proprio “laboratorio” che permette di provare in prima persona.

Non è necessario avere già praticato arti manuali di massaggio o tecniche meditative, serve però disponibilità ad entrare in contatto con se stessi e gli altri.