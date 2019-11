Teatro per i giovani, destinazione Grenoble

Teatro Caverna offre ai giovani tra i 18 e i 30 la possibilità di partecipare a un’esperienza di teatro finalizzata alla partecipazione alla 31° edizione dei #Rencontres du Jeune Théâtre Européen, festival internazionale di teatro giovanile organizzato da Créarc a #Grenoble.

L’esperienza è aperta a tutti indipendentemente dalle esperienze teatrali pregresse, basta solo la voglia di mettersi in gioco.

Per chi volesse saperne di più ci troviamo mercoledì 13 novembre, alle ore 19.00 nello spazio di Teatro Caverna in via Tagliamento 7 – Bergamo/Grumello al Piano.

Per maggiori informazioni scrivi a info@teatrocaverna.it