Teatro a Merenda ad Arcene in scena “Nena – Storia di una bambina”

Nel cuore della rassegna di teatro per famiglie “Teatro a Merenda” domenica 11 novembre

Teatro Blu di Varese presenta “Nena – storia di una bambina” all’Auditorium comunale di Arcene.

Per chi andrà ad Arcene sarà coinvolto da “Nena” uno spettacolo che gioca coi piccoli spettatori per raccontare la storia di una bambina e della sua adozione. Nena gioca con il pubblico, attribuisce ruoli ai suoi spettatori, li trascina in prima persona nel sogno e dà loro la possibilità di tuffarsi a capofitto nella fantasia. E’ un continuo stimolo all’immaginazione, insegna a colorare l’invisibile, a creare forme nell’aria, a sentire suoni e profumi inesistenti. Vulcanica e divertente, dolce e soave, un po’ fata, un po’ eroe, si trasforma in svariati personaggi.

Come di consueto dopo lo spettacolo attende una merenda per i piccoli spettatori.

L’ingresso allo spettacolo é di 4 € posto unico.