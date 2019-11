Teatro e solidarietà: a Crespi d’Adda spettacolo per L’Aquila

Sabato 16 novembre alle 20.45 al teatro di Crespi d’Adda la Compagnia dei Sogni porterà in scena “Milleeuno”, uno spettacolo comico ambientato nel medioevo.

La storia narrata è ambientata in quello che si presuma possa essere l’ultimo giorno dell’umanità. Un signorotto e la sua corte si rinchiudono in un luogo ritenuto sicuro, sperando di sopravvivere alla fine del mondo. L’arrivo di una chiromante e dei servi del signorotto renderanno il tutto molto strano, per non parlare poi dell’irruzione di un cugino guerrafondaio. Quello che succederà all’interno della taverna metterà in discussione tutte le loro credenze e li cambierà per sempre. Riusciranno a sopravvivere.

Il ricavato del costo dei biglietti verrà devoluto a Don Ramon della parrocchia San Giovanni Battista – Pile, L’Aquila, che è crollata a causa del terremoto del 2009.