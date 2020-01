“Teatro e potere”, alla Caverna incontro con il filosofo Enrico Piergiacomi

Incontro con Enrico Piergiacomi, filosofo e critico. Autore della rubrica Teatrosofia su Teatro e Critica, collaboratore della rivista Doppiozero. È ricercatore all’ Università di Trento, studioso di filosofia antica e di teatro, specialista del pensiero teologico antico e delle sue ricadute morali, dei Presocratici, dei filosofi ellenistici.

L’incontro è gratuito con tessera di Teatro Caverna (2 euro annue)

Per info e prenotazioni: info@teatrocaverna.it o via SMS al +393891428833

L’evento è proposto all’interno della stagione teatrale Abboccaperta organizzata da Teatro Caverna con il sostegno di Comune di Bergamo e Bergamo per i giovani