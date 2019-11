Teatro a Merenda, ad Ambivere in scena “Lo schiaccianoci”

Il 24 novembre ad Ambivere c’é aria di Natale! Presso il polo centro culturale in via Cesare Battisti per tutta la giornata ci saranno i tradizionali mercatini di Natale ed alle ore 16,30 presso l’Auditorium Ditta gioco Fiaba vi accoglierà con un classico del Natale ma raccontato con originalità:

“Lo schiaccianoci”

Dalla fiaba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo animato dalle note dalle più famose musiche orchestrali. Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, si trasformeranno in spade e altro ancora. Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.

Un emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri nel clima di sogno che precede il Natale.

Lo spettacolo é per tutti da 0 a 99 anni Dopo lo spettacolo una dolce merenda natalizia

Ingresso : adulti 5 € ridotto-bambini 4 €