Teatro a Merenda, a Presezzo in scena “Luna e l’Altra”

A Presezzo “LUNA è alta e L’ALTRA è bassina, una apparentemente più sofisticata, una più estroversa e spontanea. Ed eccole lì, in spiaggia.Durante l’arco di un’intera giornata, le due bambine manifesteranno tutta la loro essenza, le loro differenze con l’inconsapevole pensiero di essere l’una il meglio dell’altra. Questo porterà agli inevitabili e comici litigi tipici dei bambini. In un esilarante susseguirsi di situazioni comiche le due bambine scopriranno così che la terra dona la vita e che giocando e condividendo i propri giochi può sbocciare l’amicizia così come sboccia un fiore.

ingresso posto unico 4 €