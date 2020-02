Teatro a merenda, a Carvico in scena “Kong l’ottava meraviglia del mondo”

Domenica 9 febbraio alle ore 16,30 a Carvico presso la Sala della Comunità in via San Martino arriva l’ottava meraviglia del mondo “Kong” spettacolo comico d’attore della compagnia Barabao Teatro – Padova.

Un enorme gorilla conduce due attori all’emozionante storia di un incontro che accompagna una crescita. Lo spettacolo è dedicato al grande gioco del “FACCIAMO FINTA CHE” in un luogo di misteri impolverati, dove tutto può divenire vivo e sede di fantastiche avventure.

Buon viaggio quindi ai due esploratori che trasformano lo scimmione: giocano con lui, lo vestono di aspettative come due genitori che vorrebbero che loro figlio fosse il migliore.

Gli fanno vivere avventure folli ed esilaranti fino ad accompagnarlo alla vetta del grattacielo più alto di NewYork, mentre tutt’attorno sfrecciano aerei che sparano all’impazzata.

Un gioco teatro per parlare di rabbia, d’istinto, ma anche di amore e rispetto .

Di scena troviamo con Mirko Trevisan, Ivan Di Noia, Rudolph Kol Piacca nei panni di KONG

Attraverso l’uso di musica e rumoristica dal vivo, giochi clowneschi e una delirante drammaturgia lo spettacolo vi catturerà e vi emozionerà!

Come di consueto dopo lo spettacolo attende una merenda per i piccoli spettatori.

ingresso adulti 5 € bambini 4 €