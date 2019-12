Tae Teatro a Treviglio nella giornata contro la violenza sulle Donne

Sabato 7 dicembre alle 21 TAE Teatro sarà ospite del Villaggio Artisti ADA a Treviglio, una piccola realtà che si sta sviluppando come luogo e punto d’ incontro per artisti con lo scopo di rivalutare le Arti, fornire servizi, promuovere e vivere l’arte nell’evoluzione contemporanea.

La compagnia presenterà una lettura atipica, dedicata al “mondo donna”, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Questa serata è dedicata in particolare al Movimento delle Donne Curde.

In un surreale ufficio postale, tre improbabili addetti allo smistamento incappano in una moltitudine di lettere che hanno come argomento il mondo femminile. Lettere che mai sono state lette ma che hanno tutto il diritto e la volontà di essere aperte, assaporate e vissute. In un incrocio di situazioni tra il comico e il faceto, senza tralasciare la drammaticità, i protagonisti troveranno il modo per dar voce e suono a tutte queste sfumature di donne.

– con: Alice Castiglioni, Stefano Ulivieri, Nicola Iannaccio

– regia: TAE Teatro/Lele Gaballo

– Ingresso:

€5,00 (una consumazione inclusa)

– Location:

Villaggio Artisti ADA

Via Brignano, 85

24047 Treviglio

– più informazioni: