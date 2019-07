“Suoni in estate”, la musica di Brahms nei luoghi di particolare bellezza

È tutto pronto per l’inizio di “Serenar la tempestosa mente”, quarto progetto dell’edizione di “Suoni in estate”. Il ciclo di concerti verrà inaugurato mercoledì 24 luglio a Poschiavo, nel cantone svizzero dei Grigioni. L’appuntamento è alle 20.30 alla chiesa collegiata di San Vittore Mauro, location affascinante e suggestiva.

A esibirsi sarà l’Ensemble da camera “Alchimia” con archi e strumenti a fiato. Saranno protagonisti Lorenzo Gugole al violino, Flavia Giordanengo alla viola, Ferdinando Vietti al violoncello e Claudio Schiavi al contrabbasso, accompagnati da Tommaso Benciolini al flauto, Gianluca Tassinari all’oboe, Alessandro Valoti al corno, Nicolò Biemmi al fagotto e Marco Sala al clarinetto.

Nei giorni successivi in cartellone ci sono altre quattro date, sempre ricche di emozioni. Si proseguirà con una doppia tappa bergamasca: la prima sarà giovedì 25 alle 20.45 al santuario di San Patrizio a Colzate, mentre la seconda venerdì 26 alle 20.45 alla chiesa di San Bernardino a Ranzanico.

Sabato 27 la rassegna si sposterà a Ponte di Legno (Bs), con esibizione alle 20.45 alla chiesa parrocchiale, mentre per il gran finale domenica 28 tornerà nella provincia orobica, a Clusone, alle 20.45, alla chiesa di Sant’Anna.

In ogni live verrà eseguita la Serenata n. 1 in re maggiore per nonetto archi e fiati, op. 11 di Johannes Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897). Un componimento dal particolare valore evocativo: l’autore l’ha scritta quando ha ritrovato la serenità dopo un periodo burrascoso trascorso a fianco dei coniugi Schumann, culminato con la morte di Robert. Si trovava nel principato di Lippe-Detmold, dove si è dedicato a lunghe passeggiate nella foresta che circonda il castello. In questo clima disteso viene alla luce la Serenata per nonetto, elegiaca e festosa, tenuta a battesimo da Clara Schumann e altri amici fidati che trascorrevano da lui le vacanze. Furono loro a suggerirgli la successiva trascrizione per orchestra, con la quale il musicista aprì nuovi orizzonti nel suo percorso di compositore.

Foto di Gian Vittorio Frau