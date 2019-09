“Sulle tracce di Pan”, mostra fotografica di Davide Pagliarini

Dal 31 agosto al 29 settembre alla sala Viscontea – Città Alta sarà allestita una mostra dal titolo “Sulle tracce di Pan – Fotografie di Davide Pagliarini”, a cura di Michela Bassanelli e Davide Pagliarini

Aperto: sabato dalle 15:00 alle 18:00. domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, feriali su appuntamento.

Ingresso libero

Inaugurazione 31 agosto 2019, ore 18:30

Incontro con Michela Bassanelli e Davide Pagliarini, curatori della mostra.

Sulle tracce di Pan si interroga su una delle domande fondamentali che accompagnano l’esistenza umana: dove dimora oggi il sacro? Quali sono i paesaggi in cui è possibile farne esperienza? Nel farlo, si serve di fotografie del nostro presente, che descrivono ecosistemi della specie più varia: habitat primigeni ed estremi, giardini botanici, paesaggi a volte frequentati e vissuti, altre abbandonati o in trasformazione. Sono i luoghi in cui oggi trova rifugio il vagabondo Pan, il dio-capro della natura, selvatico e irrequieto, riscoperto dai romantici del XIX secolo e circondato da un mito che continua ad esserci familiare.

Nel mondo contemporaneo, dove la laicizzazione ha prosciugato i luoghi dalla loro dimensione sacrale diffusa, queste fotografie dichiarano coraggiosamente che il sacro abita ovunque, tanto in luoghi incorrotti, sospesi nel silenzio di un’immagine mitica e leggendaria, quanto negletti e marginali, contaminati dall’inarrestabile rumore di fondo della civilizzazione.

Nell’ambito della mostra sono organizzati i seguenti eventi:

Presentazione del volume Sulle Tracce di Pan

26 Settembre 2019, ore 18:00,

scarica la locandina in pdf: Sulle_tracce_di Pan presentazione libro

Laboratori a cura di kiwilab

Herbarium collettivo – 14 Settembre 2019 dalle 09.30 alle 13.30 – Paesaggi in collage – 21 Settembre 2019 dalle 10.00 alle 12.00,Stampe in giardino – 28 Settembre 2019 dalle 15.30 alle 17.30

scarica la locandina in pdf – Sulle_tracce_di Pan – laboratori

https://www.ortobotanicodibergamo.it/laboratori-sulle-tracce-di-pan/

Per informazioni e prenotazioni: 035 286062 ortobotanico@comune.bg.it

Davide Pagliarini è architetto, fotografo e direttore scientifico della rivista di architettura e paesaggio Ark. Laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Tra i suoi libri: Il paesaggio invisibile. Dispositivi minimi di neo-colonizzazione (Librìa, 2008), La città paesaggio 1925 – 2015 (Librìa, 2016) e Sulle tracce di Pan (Librìa, 2019).