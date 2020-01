“Sulle tracce degli antichi pastori”, conferenza a Parre

Domenica 19 gennaio alle 11 all’Antiquarium dell’Oppidum di Parre è in programma una conferenza dal titolo: Sulle tracce degli antichi pastori. Nuove ricerche archeologiche sui monti del Trentino e nelle Alpi Orobie.

L’incontro sarà tenuto da studiosi da anni impegnati in ricerche in questo settore: Diego E. Angelucci, Francesco Carrer, Enrico Croce

LA CONFERENZA

Negli ultimi anni, vari progetti di ricerca si sono dedicati allo studio della pastorizia in alta quota, per comprenderne la nascita, lo sviluppo e le modalità di sfruttamento del territorio montano.

Questa conferenza illustrerà le conoscenze attuali sul tema e presenterà i risultati di due progetti in corso nelle nostre Alpi: “ALPES“, in Val di Sole (TN), e “Alle sorgenti del Brembo”, nella conca del Brembo di Carona.

I dati di questi progetti mostrano come le montagne alpine hanno svolto un ruolo tutt’altro che marginale nelle società e nell’economia del passato, evidenziando uno sfruttamento pressoché continuo delle terre alte durante gli ultimi 4000 anni.

I RELATORI

Diego E. Angelucci è professore associato di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Trento.

Francesco Carrer è ricercatore in archeologia all’Università di Newcastle (UK).

Enrico Croce è dottorando in archeologia all’Università di Trento.