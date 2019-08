Sul Sentierone la Fiera di Sant’Alessandro: quattro giorni di festa

Nel centro di Bergamo si rinnova l’appuntamento con la “Fiera di Sant’Alessandro”. La kermesse si svolgerà da venerdì 23 a lunedì 26 agosto proponendo quattro giorni di iniziative per tutte le età.

L’orario di apertura è dalle 9 alle 24, con chiusura anticipata alle 22 l’ultimo giorno, lunedì 26. A organizzarla, come da tradizione, è l’associazione degli ambulanti di Bergamo Comap – Commercio aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti del patrono, sant’Alessandro, arricchendo il calendario delle celebrazioni promosse dal Comune e dalla diocesi.

Sul Sentierone i visitatori troveranno una ricca mostra-mercato che spazierà tra i più svariati generi merceologici: ci saranno dolciumi, frutta disidratata, specialità tipiche di Norcia e di Bergamo, articoli di moda, pelletteria, libri, fiori e molto altro ancora.

Sarà presente anche un’area food ben fornita con servizio bar e ristoro nell’arco della giornata. Si potrà pranzare, cenare o fare uno spuntino contando su un’offerta ampia capace di soddisfare ogni gusto.

Rispetto allo scorso anno il format è ancor più ampio: oltre alle sfiziosità del territorio come casoncelli, polenta, carne alla griglia, patatine e pane e salamella, arriveranno due stands stranieri che cucineranno i loro piatti forti, cioè la paella spagnola e carne argentina. Per consumare tutto con la massima comodità ci sarà un vasto spazio con tavoli al coperto: chi volesse prenotarli entro il 22 agosto può telefonare al numero 3451306117 (la prenotazione permette di riservare i propri posti ma non di saltare l’eventuale fila per prendere i piatti che si vuole mangiare).

A corollario di tutto questo ci saranno numerosi eventi musicali e aggregativi. Venerdì 23 alle 21 avrà luogo un concerto del gruppo American Graffiti, mentre sabato 24 alla stessa ora ad animare la sera sarà il dj-set dei Point break. Domenica, poi, sarà la giornata-clou: dalle 15 alle 18 tornerà l’immancabile anguriata gratuita, che lo scorso anno ha raggiunto il record di partecipanti e superato i 20 quintali di cocomeri tagliati, mentre la sera alle 22.30 inizierà lo spettacolo pirotecnico dagli spalti di san Giacomo: offerto da Comap alla città, vuole essere un’attrattiva che dà ulteriore richiamo alla festa. In caso di maltempo i fuochi d’artificio verranno spostati alla sera di lunedì 26.

La “Fiera di Sant’Alessandro” è una della manifestazioni più sentite a Bergamo. La presidente di Comap, Federica Nello, spiega: “È il fiore all’occhiello degli eventi promossi dalla nostra associazione e siamo particolarmente legati alla sua realizzazione. Si tiene in occasione del patrono e per noi rappresenta il massimo sforzo a livello organizzativo: riuscire a proporre i concerti, l’anguriata e i fuochi d’artificio è frutto di un impegno notevole che ogni anno è ripagato dall’afflusso della gente che viene a trovarci”.

Gli effetti benefici per la città sono molteplici sia sul piano civico sia economico con riflessi virtuosi per gli ambulanti e per le attività commerciali. La presidente Nello conclude: “Questa quattro giorni è un’opportunità per vivere il centro e ha ricadute positive per tutti fornendo ai cittadini un momento di svago, relax e divertimento”.

Per avere ulteriori informazioni sugli eventi Comap accedere alla pagina Facebook “Comap eventi Bergamo”.