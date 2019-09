“Street Food Festival” a Romano di Lombardia

È tutto pronto per la nuova edizione di “Street Food Festival”. L’appuntamento è da venerdì 6 a domenica 8 settembre in piazza Fiume (il piazzale del mercato) per un week-end all’insegna di gusto, musica e divertimento.

Gli orari di apertura sono venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22 garantendo un’ottima copertura per tutti e tre i giorni.

L’iniziativa, giunta al terzo anno, è organizzata dal promotore di eventi Vitamina C e proporrà una selezione dei migliori food trucks con tanto buon cibo di strada: i visitatori troveranno una vasta scelta con specialità capaci di soddisfare ogni preferenza.

Ad accompagnare il tutto sarà tanta musica live che creerà la giusta atmosfera conferendo ritmo ed energia, mentre per i più piccoli verranno proposti giochi e animazione per una manifestazione rivolta al pubblico di ogni età.

Ancora una volta, dunque, la formula è ricca: la kermesse, che nelle precedenti edizioni ha visto un’abbondante partecipazione sia dei cittadini romanesi sia di altri paesi, ha tutti gli ingredienti per confermare Romano come città in grado di richiamare molte persone anche da fuori con i suoi eventi.