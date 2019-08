Street food ad Albino: cibo di strada da tutto il mondo

Da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio 2018 il cibo di strada sarà protagonista della seconda edizione di “street food” ad Albino. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura e da quello al Commercio del Comune di Albino, in collaborazione con Confesercenti Bergamo.

L’inaugurazione della manifestazione è prevista sabato 28 aprile alle 11.30.

Per tre giorni piazza Pio La Torre (meglio conosciuta come piazza del mercato) dalle 10.30 alle 24 si trasformerà in un “epicentro” di convivialità e folklore, dove si potranno gustare le migliori specialità gastronomiche italiane ed europee.

Oltre 20 cucine a cielo aperto, provenienti da molte regioni italiane e da diversi stati europei, daranno l’opportunità a famiglie e giovani di mangiare in un contesto informale e divertente.

Lo “street food”, che ha conquistato sempre più consensi negli ultimi anni, fino a diventare un vero e proprio fenomeno di tendenza, sarà anche un’importante occasione per promuovere la nostra città, incrementando la visibilità delle attività commerciali e ricettive presenti sul territorio (ai ristoratori albinesi è stata data la possibilità di aderire all’evento, riservando loro apposite postazioni all’interno della manifestazione), favorendo la conoscenza delle bellezze artistiche, storiche e culturali di Albino, oltre che delle numerose iniziative che vengono organizzate.