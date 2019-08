A Stezzano mostra concorso pittorico “La Rivoluzione”

Domenica 12 maggio c/o Villa Moroni al Liberty28 in Via Bergamo n°2 Stezzano (Bg) dalle ore 10:00 alle ore 19:00 ingresso gratuito e buffet.

Programma:

Ore 10 => Apertura Mostra

Ore 10:30 => Inaugurazione dell’Esposizione Audioguidata

Ore 11:30 => Premiazione vincitori del Concorso

Fino alle 19 le opere si raccontano da sole…

Mostra evento con premiazione del vincitore del concorso pittorico a tema “La Rivoluzione” promosso da Criticus.

30 artisti da tutta la penisola hanno realizzato ed espongono la loro interpretazione del tema Rivoluzione.

Ciascuna opera è arricchita dal racconto live realizzato e reso gratuitamente accessibile a chiunque da www.criticus.it

Visitando questa mostra non solo vi avvicinerete alla pittura ma cosa probabilmente ben più importante tornerete alle vostre case con alcuni spunti sui quali riflettere prima di addormentarvi.

https://www.facebook.com/events/324802524797598/

https://www.criticus.it/artisti/la-rivoluzione-civilista-644/

Tel 334.9025806 (lun-ven 8:30 -15)