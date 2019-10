Stabat Mater, concerto a sostegno del Centro Benedetta D’Intino Onlus

La Fondazione Mia ospita in Sala Piatti a Bergamo il concerto di beneficenza “Stabat Mater. La musica che fa bene”, martedì 15 ottobre alle 20, a favore del Centro Benedetta D’Intino Onlus, nato nel 1994 a Milano, grazie a Cristina Mondadori.

La Fondatrice nei suoi ricordi spesso diceva: “La tradizione di famiglia mi avrebbe voluta editore, ma avevo un sogno più grande: essere d’aiuto a tutti quei bambini

con cui la sorte è stata poco generosa”. Il progetto parte dalla sua volontà di ricordare la sua prima nipotina, Benedetta, scomparsa prematuramente, creando una struttura che assistesse bambini e ragazzi con disabilità comunicativa e disagio psicologico e che si prendesse cura delle loro famiglie.

Il Centro Benedetta D’Intino Onlus si prende cura, ogni anno, di oltre 400 bambini con grave disabilità comunicativa e con disagio psicologico. Attraverso il settore clinico di Comunicazione Aumentativa Alternativa, il Centro si impegna ogni giorno perché anche chi non può parlare possa cominciare ad esprimere delle scelte, raccontarsi, condividere le proprie emozioni, sentirsi finalmente parte del mondo.

La struttura, tra gli altri servizi, ha al suo interno un Programma di Comunicazione specifico per l’Autismo. Il settore clinico di Psicoterapia si prende cura di bambini e

famiglie che hanno bisogno di un supporto psicologico per affrontare traumi o situazioni di disagio.

L’evento vede il sostegno di Pangea S.r.l. e Fondazione Credito Bergamasco. Due le artiste ormai al fianco del Centro Benedetta D’Intino Onlus, che si esibiranno accompagnate dall’Orchestra del Conservatorio Gaetano Donizetti, Eleonora Contucci (soprano) ed Eufemia Tufano (mezzosoprano).

Il concerto vuole essere un momento di condivisione e di sensibilizzazione delle cause che sostiene il Centro Benedetta D’Intino assieme a tutte quelle famiglie anche bergamasche che con grande forza volgono il loro sguardo verso un futuro migliore per i loro bambini, per dare voce, con la musica, a chi non può parlare.

Ingresso con donazione a partire da 15 euro.

Per informazioni: www.benedettadintino.it