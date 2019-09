“Sposi a Bergamo”, il salone dedicato ai matrimoni: registrati per l’ingresso gratuito

Vuoi sposarti e stai cercando il meglio per organizzare le tue nozze? Per il terzo anno al palazzetto dello sport di Albano Sant’Alessandro viene organizzato “Sposi a Bergamo”, il salone dedicato al matrimonio per i futuri sposi.

L’appuntamento è sabato 12 e domenica 13 ottobre: un fine-settimana per scoprire novità e tendenze del 2020 e per organizzare il fatidico giorno del si e renderlo indimenticabile.

Tra gli stands allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, articoli regalo per liste nozze, partecipazioni e biglietti augurali. Fra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e locations, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo e intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non da ultimo le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Affiancata alla parte espositiva nei due giorni di fiera alcuni eventi collaterali.

L'ingresso è gratuito con pre-registrazione.

Gli orari di apertura della fiera saranno: sabato 12 ottobre dalle 14 alle 19 e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 19.

Per avere maggiori informazioni e visualizzare gli eventi in programma