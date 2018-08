“Sport in piazza” a Zogno

Domenica 2 settembre a Zogno si terrà “Sport in piazza”, l’evento che vede protagoniste per una notte le società e i gruppi sportivi cittadini del territorio.

Oltre 25 le discipline e le attività sportive che coinvolgeranno appassionati e curiosi durante questa vera e propria «Notte Bianca dello Sport», per una festa che si preannuncia ricca di partecipazione, agonismo e condivisione.

Ma non solo, l’evento sarà anche un’occasione di promozione e di visibilità per tutte le discipline sportive, con i tanti atleti che animeranno il centro storico per un’intera serata fatta di esibizioni, dimostrazioni, spettacoli ed intrattenimento. A tutti i partecipanti all’evento, gratuito ed aperto a tutti, sarà offerta la possibilità di diventare protagonisti della serata e cimentarsi con i propri sport preferiti e testare nuove discipline sportive, anche quelle meno conosciute. Dalle 14 alle 19 Zogno si trasformerà in una vera e propria palestra «a cielo aperto», nel quale si potrà giocare a calcetto, provare una gimcana in bicicletta e partecipare a tornei di pallavolo o rugby. Oppure, più semplicemente, si potrà assistere alle numerose dimostrazioni acrobatiche e spericolate di professionisti, alle prese con la parete di arrampicata, con i percorsi ad ostacoli di bike trial, piuttosto che con esibizioni di ginnastica ritmica o Hip Hop. Non solo sport ma anche tanta solidarietà: alla manifestazione, infatti, parteciperà anche la Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare (A.r.m.r.), che organizzerà un’area informativa e conoscitiva per illustrare le attività svolte. A Zogno, lungo le vie, nella piazza centrale e sulle strade, che diventeranno il grande palcoscenico e campo da gioco dell’evento, si potrà così ritrovare, scoprire e vivere lo sport in tutte le sue discipline, da quelle classiche fino a quelle ormai consolidate come nuove tendenze.