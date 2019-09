“Sport in piazza” a Zogno

Domenica 15 settembre a Zogno si terrà “Sport in piazza”. Dalle 14 alle 19 le vie e la piazza centrale si trasformeranno in una “palestra a cielo aperto”, dove si potrà giocare a calcetto, provare una gimcana in bicicletta e partecipare a tornei di pallavolo o basket. Oppure, più semplicemente, si potrà assistere alle numerose dimostrazioni acrobatiche e spericolate di professionisti, alle prese con la parete di arrampicata, con i percorsi ad ostacoli di bike trial, piuttosto che con esibizioni di ginnastica ritmica o Hip Hop.

Non solo sport ma anche tanta solidarietà: alla manifestazione, infatti, parteciperà anche la Fondazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare (A.r.m.r.), che organizzerà un’area informativa e conoscitiva per illustrare le attività svolte.

Le iscrizioni sono gratuite.